Grande Fratello Vip, la Blasi e Signorini “perlustrano” la casa

In autunno arriverà la seconda, attesissima, edizione del Grande Fratello Vip ed al momento l’unica certezza è quella della conduzione, affidata nuovamente ad Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini.

E proprio in queste ore i due sono già entrati nella casa più spiata d’Italia: in una clip si vede la coppia aggirarsi per le stanze, ricreando i momenti cult che hanno caratterizzato la scorsa stagione, primo fra tutti l’uscita a sorpresa di Pamela Prati e la richiesta a gran voce di un taxi che la portasse via.

La showgirl è anche stata sulle spiagge di Sabaudia per girare il primissimo spot dell’edizione 2017, ovviamente in spiaggia, in bikini e sotto il sole cocente. “Benvenuti alla seconda edizione del GF Vip”, dice, Volevo comunicarvi che nella Casa, finalmente, ci sarà lui, bello, bellissimo, sto parlando di…” e proprio in questo momento il sogno si interrompe, poiché qualche bontempone decide di innaffiare la showgirl con un gavettone improvvisato.

Uno spot per tenere l’attenzione alta, semmai e ne fosse bisogno: da settimane ormai il web è già pieno di indiscrezioni sui prossimi protagonisti.

Alcuni dei nomi dei concorrenti in gara sono stati già svelati in anteprima da Alberto Dandolo su Dagospia. Tra i vip che sono stati annunciati vi sono Simona Izzo, in passato protagonista indiscussa di Pechino Express, Jeremias e Cecilia Rodriguez, fratelli della famosa Belen e Cristiano Malgioglio, che con la sua verve ironica porterà scompiglio nella casa più famosa d’Italia e creerà intrecci che potrebbero promettere colpi di scena.

I nomi che continuano a circolare sono anche quelli di Giulia De Lellis, e Rosa Perrotta che sta vivendo una bellissima storia d’amore con Pietro Tartaglione. Tuttavia, tra i vari nomi è sbucato anche quello di Soleil Sorgè, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di Luca Onestini.

Arriva però anche una smentita: “Erano disposti a pagarmi a peso d’oro”, ha svelato Ivan Cattaneo in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

“Sono stati affascinati dalla mia indole istrionica al punto da volermi a tutti i costi”, ha spiegato il cantante. “Erano disposti a pagarmi a peso d’oro, credetemi”, ha rivelato ai suoi fan.

Dopo grandi riflessioni, ha però capito che non avrebbe retto due mesi e mezzo senza la possibilità di suonare la sua chitarra e dipingere. “La mia privacy, la mia arte e il mio equilibrio mentale non avevano prezzo” ha concluso il cantante.