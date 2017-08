Gue Pequeno conferma: il video hot pubblicato per sbaglio

Sarà che in questa lunga estate caldissima le notizie vere sono veramente poche, ma nelle ultime ore non si è parlato d’altro che del breve video, apparso per qualche minuto e poi prontamente rimosso, di Gue Pequeno, intento a masturbarsi, dinanzi a un pc.

Più che vedere i suoi attributi, a far scandalo è stata la considerazione che persino un uomo come lui, che a scoccar le dita nel bar sotto casa avrebbe le ragazze in fila per uscire con lui, preferisca starsene davanti a un computer, a far sesso virtuale senza sapere magari chi ci sia dall’altra parte.

Ci si è chiesto persino se il video condiviso fosse stato un errore o solo un modo, discutibile ma riuscitissimo, di farsi pubblicità, ed alla fine è stato lui stesso a svelare l’arcano: la clip non doveva finire in rete.

Dopo la gaffe social, il rapper ha diffuso un filmato “originale” per sdrammatizzare, con la sua giustificazione. “Oggi parliamo di seghe. E’ un argomento molto attuale, una pratica molto diffusa. Si pratica nell’intimità. L’ho praticata su Instagram con molto piacere. Con una sega non si uccide un cane, non si picchiano bambini e niente del genere”, dice il rapper tramite una storia di Instagram.

E ancora: “Il video si è reso pubblico per sbaglio. Per chi non ha capito o non volesse capirlo, chiaramente è stato un incidente. Alcuni siti, come Il Fatto Quotidiano, si sono permessi addirittura di dire che la cosa non è stata fatta per sbaglio. Mi dispiace per i bigotti e perbenisti convinti, so di essere odiato e invidiato, ma io non andrei a vedermi un video in cui un rapper si fa una sega”.

“Concludo dicendo che i messaggi d’amore su direct sono veramente troppi. E vi ringrazio tutte, ma non posso rispondere a tutte. E anche viva le seghe”, ha chiosato.

Dopo la pubblicazione del video, sono stati milioni i commenti sui social e di questi moltissime critiche, ma c’è anche chi si è schierato apertamente con Gue.

Fred De Palma, ad esempio, ha ricordato che la stessa cosa è accaduta anche a lui, purtroppo, circa un anno fa. “Ho tenuto la cosa molto nascosta, ma in questo momento mi sembra giusto supportare un collega in questa situazione. Anche a me successe la stessa cosa di Guè un anno fa”, racconta il rapper su Instagram, svelando i dettagli di una foto che voleva inviare ad una ragazza e che invece pubblicò su Snapchat.

La foto hot era indirizzata a Valentina, che poi è diventata la sua fidanzata. I due all’epoca di stavano conoscendo e ora sono ufficialmente una coppia.