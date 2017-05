HP Envy 13 e 17 nuovi modelli in arrivo sfidano Surface

Microsoft avrebbe sbaragliato tutti con il suo annuncio del nuovo Surface, ma un nuovo concorrente è entrato di prepotenza nel mercato. HP ha presentato nuovi modelli della sua linea ENVY e questi nuovi notebook sembrano proprio voler fare concorrenza con l’ultimo notebook di Microsoft. Complessivamente, HP ha introdotto tre nuovi notebook della linea ENVY oggi: l’Envy 13, Envy 17 e l’invidia x360 15.

L’Envy 13 e 17 sono certamente notebook di altissimo livello. Con le stesse opzioni hardware in tutto, la differenza principale è negli schermi. Come avrete già intuito, l’Envy 13 offre un display da 13 pollici, mentre l’Envy 17 è dotato di uno da 17 pollici. Questi display possono essere sia FHD (1080p) o 4K a seconda delle preferenze impostate.

HP è naturalmente orgogliosa nel proporre il loro design, affermando che questi nuove ENVY sono “pronti per il red carpet.” Entrambi i computer portatili dispongono di un telaio metallico ed entrambi color argento naturale o colori oro e seta.

L’ENVY 13 e 17, rispettivamente, può ospitare fino ad un Core i5 e Core i7. Sull’ENVY 17, si ha anche la possibilità di un reparto scheda video NVIDIA GTX 940MX, dando una spinta in più di potenza grafica grafica rispetto all’integrata Intel.

L’Envy 13 e 17 sono progettati per essere concorrenti del surface, in particolare l’ENVY 13, con soli 13,95 millimetri di spessore e 2,7 chili, il design della ENVY 13 sfida certamente quello del computer portatile Surface, ma ci sono numerose caratteristiche positive in questo caso. I Maggiori vantaggi includono più opzioni di personalizzazione – tra cui le opzioni per maggiore spazio di archiviazione rispetto a quello che Surface offre il sistema operativo Windows 10, non di Windows 10 S.

Per coloro che preferiscono avere un computer portatile convertibile al posto di un clamshell tradizionali, c’è la x360 ENVY 15. Anche in questo caso, abbiamo bisogno solo di guardare al nome per ottenere tutte le informazioni di cui avevamo bisogno per il display, che gli orologi in a 15.6 pollici e può ruotare in una varietà di modi diversi usi. Come ogni laptop convertibile, questa è probabilmente la scelta migliore per tutti coloro che possono vedere se stessi di utilizzarlo in una configurazione tablet.