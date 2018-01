Il segreto anticipazioni dal 22 al 26 gennaio 2018

Il segreto anticipazioni settimanali dal 22 al 26 gennaio 2018. Le trame di questa settimana saranno molto coinvolgenti: accadranno molte cose lasciando i telespettatori a fine puntata un po’ in suspense. Ma scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap iberica nella settimana che va dal 22 al 26 gennaio 2018.

Eusebio comunica con estrema fermezza al figlio Cristobal l’intenzione di riportarlo al più presto a Madrid. Nel frattempo Dolores è sempre più agitata e racconta a tutti in paese la sua convinzione: Lucia la cubana le ha fatto il malocchio. Eusebio insiste affinché il figlio Cristobal torni subito con lui a Madrid, ma il giovane incoraggiato da Donna Francisca, si oppone sostenendo di non voler lasciare Puente Viejo.

Paco riesce a trovare una casa in affitto per i neo sposi Matias e Marcela. Lucia sostiene di avere la febbre alta e convince Hernando a farla restare nella sua tenuta fino a quando non sarà guarita. Adela comunica a Onesimo di aver deciso di rifiutare l’offerta di occuparsi della scuola.

Camila ha lasciato Puente Viejo e Lucia ne approfitta per corteggiare Hernando. Nel frattempo Donna Francisca offre ospitalità a Cristobal e tenta di mediare affinché l’uomo faccia pace con il padre Eusebio. In realtà la Montenegro ha ben altre intenzioni.

Don Anselmo redarguisce pesantemente Lucia per il suo comportamento con Hernando, ma la donna sembra non dare peso alle parole del sacerdote e anzi, la caccia da Los Manantiales. Dopo aver lasciato morire Don Eusebio, Cristobal e Francisca chiamano il dottor Zabaleta che pur constatando la morte naturale dell’uomo per attacco cardiaco, dispone che sia fatta l’autopsia.

Lucia racconta a Dolores che Hernando e Camila si sono separati, sapendo che così facendo la notizia sarà presto di dominio pubblico. Severo e Carmelo hanno paura che con la morte di Don Eusebio nessuno riuscirà più a contenere la follia di Cristobal. Camila telefona ad Hernando, ma Lucia intercetta la chiamata.