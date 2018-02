Nella soap Il segreto di certo i colpi di scena non mancano mai e i protagonisti della telenovela si apprestano a dare il benvenuto a una nuova era, che sarà contornata da un nuovo personaggio, Aquilino Benegas un imprenditore di buona famiglia arrivato in città per avviare una nuova attività commerciale.

Poco dopo il suo arrivo diventa socio di Hernando Dos Casas, ancora un po’ scombussolato dai problemi economici che ha provocato Damian e per questo quasi costretto ad accettare le condizioni che gli ha imposto Aquilino, acquistando così la fiducia dei cittadini di Puente Viejo.

Il segreto anticipazioni mese di febbraio 2018

Ovviamente Aquilino potrebbe nascondere qualche segreto che ancora è avvolto nel mistero. Nel frattempo i Dos Casas devono affrontare la situazione Belen: quando scoprono che la bimba non è a Cuba, Camila ha paura che possa essere morta e chiede aiuto a Nicolas che scopre ben presto dove abita.

Camila riabbraccerà così la figlia ma, come tutte le cose belle, la felicità non durerà a lungo. Hernando infatti avrà un po’ di problemi ad abitare con la bimba di Nestor. Intanto anche Donna Francisca continuerà ad architettare piani diabolici. Dopo aver convinto Cristobal a non somministrare le medicine al padre per farlo morire, la donna fa in modo che le accuse ricadano su di lui e gli consiglia di nascondersi. In questo modo Francisca avrà tempo di derubare Cristobal di tutti i suoi averi e di quelli di Severo.

Il piano però andrà storto perché Raimundo capisce qualcosa e decide di mettere i beni all’asta: qui torna Cristobal intenzionato a smascherare l’inganno, rischiando addirittura la vita. Intanto continua la storia tra Beatriz e Matias: dopo aver tradito Marcela, l’uomo si trova in difficoltà e si sente in colpa provando ad allontanarsi da Beatriz ma con risultati pessimi. I due infatti diventano amanti, spinti proprio dalla donna. Storia destinata a durare oppure Matias verrà assediato dai sensi di colpa? Lo scopriremo in seguito.