In Puglia va in scena un mega matrimonio da record

Noi del sud siamo famosi per i matrimoni in grande stile: anche senza essere ricchi o famosi, amiamo organizzare, in occasione delle nozze, grandi ricevimenti per centinaia di amici e parenti, che durano fino a notte fonda e sono eventi di cui parlare, in paese, anche per mesi.

Ma stavolta parliamo di un matrimonio “veramente” in grande stile, un matrimonio da record già per le cifre che gli sposini hanno versato per poter rendere indimenticabile il giorno in cui si scambieranno le promesse di amore eterno.

Del resto gli sposi non sono mica due operai: lo sposo è Efran Cohen, mentre la sposa, Renée Sutton, è figlia del 57enne Jeff, un immobiliarista che è andato all’università con Donald Trump e che è più ricco del presidente. Jeff Sutton è il numero 522 al mondo per ricchezza, stando a Forbes: 3,6 miliardi di dollari.

Il matrimonio da sogno si celebrerà il 31 agosto a lido Santo Stefano di Monopoli, proprio sulla spiaggia, a due passi dal mare. I primi ospiti sono già arrivati all’aeroporto di Bari con due voli, il terzo è atteso per il 28 agosto. Il lido ha già chiuso da giorni, le prime feste che anticipano la cerimonia sono sulle spiagge di Sabbiadoro e del lido Bambù.

E sarà il Preludio di Cortona, con la sua divisione noleggi, ad occuparsi degli allestimenti del mega matrimonio che si terrà a Monopoli.

L’arrivo dello staff del Preludio non è passato inosservato visti i tir e i furgoni che portano in giro il nome di Cortona e questo è uno dei pochi dettagli del matrimonio dell’anno che i curiosi e i giornalisti sono riusciti a carpire, oltre a veder spuntare una gigantesca tensostruttura bianca.

La tensostruttura ospita le cucine attrezzate per l’evento. A guidare la brigata in assetto speciale sarà lo stesso chef resident Domenico Schingaro, affiancato in questo caso dallo chef Antonio Scalera de «La Bul» di Bari. Vengono affiancati dal personale della «Preludio Group» di Cortona specializzata in matrimoni kosher. Perché il rito è ebraico.

Sono già arrivati i primi 150 invitati e oggi atterreranno altri 350 ospiti tutti alloggiati nei bellissimi resort di San Velletri. Il costo totale? Sui 25 milioni di euro, euro più, euro meno.