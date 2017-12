L’Italia, da nord a sud, è ormai invasa da correnti fredde che in diverse regioni hanno già provocato abbondanti precipitazioni nevose.

Il clima rigido e i frequenti sbalzi termici a cui si è sottoposti ogni giorno per spostarsi da un luogo all’altro non fanno certo bene al nostro organismo, e quindi provocano le condizioni ideali affinché i virus attecchiscano: ed infatti è già arrivata la prima ondata di influenza.

L‘influenza, come tutti noi ben sappiamo, è una malattia infettiva acuta, fortemente contagiosa ed epidemica; colpisce le vie respiratorie superiori ed inferiori, manifestandosi con sintomi quali febbre, tosse, starnuti, malessere generale e dolori muscolo-scheletrici.

L’infezione si trasmette rapidamente per via aerea, mediante goccioline di saliva emesse con la tosse, gli starnuti e le conversazioni. Questo tipo di trasmissione si ha soprattutto tra individui che popolano spazi chiusi, ma esiste anche un contagio di natura indiretta, dal momento che il virus può persistere per ore all’esterno del corpo, specialmente in condizioni di freddo e di bassa umidità.

E non è nemmeno da sottovalutare: se l’influenza è a decorso generalmente benigno, si risolve cioè positivamente in 3-6 giorni, altre volte può presentarsi in forma particolarmente attenuata o complicarsi con superinfezioni batteriche. I virus influenzali, infatti, distruggono le cellule della mucosa respiratoria, favorendo la penetrazione di agenti patogeni batterici, a loro volta responsabili di bronchiti, polmoniti, broncopolmoniti, otiti e sinusiti.

Influenza, sono già oltre 460 mila gli italiani contagiati

Ed in queste ore sta proliferando in anticipo, nel nostro paese, rispetto alle previsioni degli esperti: sono infatti già 467mila gli italiani finiti a letto a causa dell’influenza, il cui picco è previsto per Capodanno. Il dato è emerso nel corso del congresso della Società italiana di medicina generale (Simg) in corso a Firenze.

Quest’anno il virus influenzale è meno aggressivo ma colpirà un numero maggiore di persone così come già avvenuto nell’emisfero australe. I più colpiti, come sempre, gli anziani e i bambini.

I medici di base lanciano quindi un appello ai cittadini a vaccinarsi al più presto. Gli esperti della Società italiana di medicina generale hanno inoltre aggiunto che l’anno scorso il virus ha provocato 2mila decessi in più rispetto alla stagione precedente e il fenomeno potrebbe ripetersi.