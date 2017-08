IT, lanciato un nuovo e terrificante spot internazionale

Pennywise sta per tornare: non una minaccia, ma un conto alla rovescia che milioni di fans in tutto il mondo hanno già iniziato, per poter vedere, sugli schermi cinematografici, quella che si preannuncia essere una delle pellicole più terrificanti di sempre.

“It”, il romanzo per eccellenza di Stephen King, diventa un film: la pellicola, diretta da Andres Muschietti, uscirà nelle sale il prossimo 19 ottobre.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Diretto da Andy Muschietti (La Madre), il film vedrà nel cast Jaeden Lieberher (Midnight Special) nel ruolo di Bill Denbrough, Finn Wolfhard (Stranger Things) nel ruolo di Richie Tozier, l’esordiente Sophia Lillis nel ruolo di Beverly Marsh, Jack Dylan Grazer (Tales of Halloween) nel ruolo di Stan Uris, Wyatt Oleff (Guardiani della Galassia) nel ruolo di Eddie Kaspbrak, Chosen Jacobs (Hawaii Five-0) nel ruolo di Mike Hanlon e Jeremy Ray Taylor (42) nel ruolo di Ben Hanscom.

Il film sarà diviso in due parti. La prima sarà ambientata nel passato e racconterà del Club dei Perdenti, la seconda parte racconterà le vicende dei personaggi diventati adulti.

Per tenere alta l’attenzione, in queste ore è stato rilasciato un nuovo spot internazionale di It. Protagonista del video, realizzato per il mercato latino, naturalmente è il malvagio Pennywise: “Dove vai? Sembri un ragazzino simpatico” – recita la voce che tenta di adescare uno dei Perdenti con tanti, tanti palloncini.

Sullo sfondo di alcune inquietanti scene del film, Pennywise mostra il suo inquietante sorriso che lascia intravedere tutto il terrore che il film sarà capace di donarci.

Stephen King’s IT Part One uscirà l’8 settembre 2017 negli USA.