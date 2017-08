Laura Freddi, a 45 anni sarà finalmente mamma

Non si può certo dire che non ce l’abbia messa tutta per provare la gioia della maternità, ma ogni tentativo sembrava purtroppo finire male, tanto che la showgirl probabilmente aveva accantonato la speranza.

Ed invece, come il più bello dei miracoli, Laura Freddi, a 45 anni, diventerà finalmente mamma: la showgirl ha infatti confermato di essere in dolce attesa.

La conduttrice, ex velina di «Striscia la notizia» e già concorrente del «Grande fratello vip», ha avuto nel passato il dolore di un aborto spontaneo e ha sempre dichiarato di cercare la maternità e di voler formare una famiglia.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip aveva detto “Ho cresciuto i figli dei miei cugini, sono proprio portata per i bambini. Ma i bambini bisogna farli da giovani e io non sono più giovane”, riferendosi alla sua non più giovanissima.

Sempre nella casa di Cinecittà la Freddi aveva svelato di aver provato ad avere un figlio, ma di averlo perso prima del terzo mese di gravidanza. Quel dolore e la delusione l’avevano allontanata dal marito Claudio, tanto che dopo liti e incomprensioni i due si erano separati definitivamente.

Ora però è innamorata del fisioterapista Leonardo D’Amico e con lui ha trovato di nuovo la felicità.

Secondo le prime indiscrezioni la coppia avrebbe già scoperto che si tratta di una femmina ed entrambi avrebbero accolto con grande felicità la notizia.

Laura secondo quanto ha annunciato il settimanale “Chi”, è già entrata nel quarto mese di gravidanza e non potrebbe essere più felice, sfoggiando, sulla spiaggia di Sabaudia, dove si sta godendo le vacanze assieme al suo compagno, le prime curve ammorbidite.

Ricordiamo che Laura ha raggiunto il successo da giovanissima, quando aveva appena 17 anni: dopo aver vinto il Concorso internazionale Teen Agers di Cavalese, è stata notata da Adolfo Lippi, che l’ha voluta nel suo film Ottobre rosa.

La TV ha sempre avuto una forte attrattiva nei suoi confronti: ha esordito con Non è la Rai, dove, a differenza di altri personaggi, ha sempre cantato con la sua voce; ha condotto, poi, la trasmissione Belli freschi con Paolo Bonolis, per poi diventare velina di Striscia la Notizia (assieme a Miriana Trevisan) e conduttrice del Festivalbar 1995.

Laura ha poi condotto altre trasmissioni di successo, come Zelig Tour 2003 e Stella di Sky Vivo, con Maurizio Costanzo come autore. Ha condotto un programma di cucina (Vero in cucina) ed è stata una dei personaggi più amati della commedia teatrale Stressati… ancora di più. Nel 2015, è diventata una concorrente di Tale e Quale Show.