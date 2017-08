Daniel Craig è entusiasta di tornare ad essere James Bond

Se la coerenza pare non sia proprio la sua dote migliore, ai milioni di fans la cosa non dispiace affatto, anzi: Daniel Craig non solo torna ad interpretare il mitico James Bond, ma lo fa pieno di entusiasmo.

Il prossimo James Bond torna quindi, di nuovo, ad avere lo sguardo di ghiaccio dell’attore britannico. È stato lo stesso Craig a ufficializzare la notizia l’altra sera al «The Late Show With Stephen Colbert», mettendo fine alla lunga serie di speculazioni su chi sarebbe stato il prossimo 007.

Speculazioni che non erano certo campate in aria, dato che a pochi giorni dalla première mondiale di Spectre, 24esimo film della saga e quarta volta di Craig nei panni dell’agente segreto più famoso del mondo, il divo britannico aveva manifestato la ferma intenzione di andare oltre al ruolo assunto nel 2006 con Casino Royale. «Piuttosto che rifare Bond preferisco rompere questo bicchiere e tagliarmi i polsi» disse al britannico Time Out, aggiungendo che, se mai fosse tornato sul set di 007, «sarebbe stato solo per i soldi».

La comunicazione di Craig è stata annunciata sul profilo Twitter di The Late Show. “Sono stato piuttosto evasivo a riguardo. Ho rilasciato interviste tutto il giorno, e la gente continuava a chiedermelo, e io rispondevo senza espormi. Pensavo che se dovevo dire la verità, l’avrei detta a te”, ha affermato l’attore a Colbert che gli ha offerto subito l’assist: “Beh, potremmo dare una notizia allora. Daniel Craig, tornerai nei panni di James Bond?”. E Craig, comparso in trasmissione con un look casual ma seducente in giacca di pelle, ha risposto: “Sì”.

L’attore ha precisato di aver preso la decisione «da un paio di mesi», aggiungendo: «Ho sempre voluto farlo, ma avevo bisogno di una pausa».

Ha però ribadito che il film del 2019 sarà il suo ultimo nei panni della spia sciupafemmine, ma il suo rinnovato entusiasmo segna un cambio di passo rispetto ai commenti piuttosto pepati rilasciati nell’ottobre del 2015.

Da fans però, noi non ci preoccuperemmo più di tanto riguardo la sua ultima affermazione: il divo è già ritornato una volta sui suoi passi e potrebbe farlo nuovamente in futuro.