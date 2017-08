Linea di separazione mini serie tv in onda su Rai 3

Linea di separazione è una nuova mini serie che andrà in onda il 25 e il 26 agosto su Rai 3 che racconta la Germania divisa tra americani e sovietici. In questa serie tv in due puntate si racconta la storia d’amore di due giovani in una Germania del secondo dopo guerra. Linea di separazione si basa su fatti realmente accaduti tra il 1945 e il 1961. Ecco che cosa ci racconterà questa mini serie tv.

Ci troviamo nel 1945 ed è l’anno dove i soldati nazisti sferrano l’ultimo attacco ai cittadini di Tannbach, prima dell’arrivo degli americani. In questo triste contesto nascerà la storia d’amore tra due ragazzi provenienti da classi sociali diverse: i loro nomi sono Anna e Friedrich. La ragazza è la figlia minore del conte e proprietario terriero Georg von Striesow.

Arriveranno per cercare lavoro da Berlino Liesbeth Erler con i suoi due figli tra cui c’è Friedrich, un giovane pieno di ideali. I due si innamoreranno e sogneranno di andare a vivere insieme lontano dai pregiudizi della gente. Purtroppo un nuovo pericolo sta incombendo ed è la Guerra Fredda.