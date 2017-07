L’Isola di Pietro: nuova fiction con Gianni Morandi

Gianni Morandi torna in tv, non come veste di cantante bensì come attore: infatti lo vedremo in una nuova fiction intitolata L’Isola di Pietro. E così, dalla sua ultima apparizione come attore datata 18 anni fa, lo vedremo ben presto su Canale 5 come protagonista.

Morandi interpreterà Pietro un uomo vedovo che farà di mestiere il pediatra. La sua vita tenderà a cambiare radicalmente. A far parte del set anche Chiara Baschetti che interpreterà la figlia di Pietro, Elena, che si ripresenterà nella vita dell’uomo creando un vero e proprio trambusto nella sua vita.

Elena tornerà dopo molti anni di lontananza. La serie tv è stata girata per lo più in Sardegna ma anche a Roma e a Viterbo. La fiction tenderà ad analizzare un tema molto delicato ovvero il rapporto tra padre-figlia.

Oltre a Chiara Baschetti, nel cast ci saranno anche Cecilia Dazzi, Michele Rosiello, Alma Noce, Clotilde Sabatino e Daniele Rampello. Ancora non c’è una data precisa ma in linea di massima dovrebbe andare in onda a settembre su Canale 5 e ovviamente in prima serata.