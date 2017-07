Tiziano Ferro ha un nuovo compagno?

C’è chi in estate preferisce essere single per potersi lasciare andare a tutte le possibili avventure che sotto l’ombrellone non mancano mai, e chi invece non vede l’ora di poter partire per rilassarsi con la propria metà.

In quest’ultima categoria, stando al gossip che sta impazzando negli ultimi giorni, ci sarebbe anche Tiziano Ferro.

Il cantante di Latina, dopo il suo pubblico coming out di qualche anno fa, ha più volte ripetuto di essere alla ricerca del vero amore, con cui costruire una famiglia e, perché no, avere anche dei figli.

“Un bambino lo vorrei, anche se sono solo. Spero però di trovare una persona con cui condividere questo sogno”, dichiarava solo qualche mese fa.

E il suo desiderio potrebbe diventare realtà con l’uomo che è stato avvistato al suo fianco. Tiziano infatti è in vacanza a Taormina, per godersi qualche giorno di relax prima di ricominciare con il suo Il mestiere della vita tour, che lo condurrà in tutta Italia, e nella località siciliana è stato avvistato in compagnia di un uomo sconosciuto.

I due sono stati visti passeggiare per le viuzze di Taormina, cercando di non farsi notare. Cappellino calato sulla fronte e occhiali da sole non sono però bastati a tenere lontani i paparazzi. Ferro pare sia anche stato fotografato in atteggiamenti abbastanza intimi sia sul balcone dell’hotel in cui alloggia che presso il ristorante con vista sul Teatro Greco.

In particolare, all’hotel NH e successivamente al Teatro Greco, i due sembrerebbero passare momenti di tenere effusioni insieme.

La foto pubblicata da Gente non dimostra nulla, anche perché potrebbe essere un collaboratore di Tiziano Ferro e niente più, ma il settimanale avanza l’ipotesi che l’uomo sia il fidanzato di Tiziano Ferro.

Del presunto fidanzato si sa ben poco al momento: la fonte lo descrive come un uomo americano più grande di Tiziano. Possibile che i due si siano conosciuti a Los Angeles, dove il cantautore vive da un po’?

Quel che è certo è che Tiziano è in questi mesi molto impegnato nel lavoro: oltre al tour che lo sta portando in giro per l’Italia, sta lavorando a un nuovo disco che uscirà nel 2019 e intanto ha collaborato con i One Republic con il pezzo No vacancy, un brano che sta riscuotendo grande successo.