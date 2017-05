Michael Moore, documentario e one man show contro Donald Trump

Il Michael Moore non è certo uno che le manda a dire, e fin dal primo momento non ha mai nascosto la sua avversione contro Donald Trump.

Il regista premio Oscar è disposto a tutto pur di combattere l’attuale presidente degli Stati Uniti al punto anche di salire su un palcoscenico di Broadway per una one man show: Moore infatti ha annunciato che debutterà a Broadway in preview dal prossimo fine luglio e in calendario dal 10 agosto con il suo show ‘The Terms of My Surrenders’ (Le condizioni della mia resa).

“Mi sono impegnato a fare tutto ciò che posso, sia con il cinema, la televisione, i libri, ma ho anche deciso che era ora per me di portare qualcosa di nuovo. Cosi ho scritto un monologo che porterò sul palco questa estate”, aveva già nei giorni scorsi spiegato il regista riguardo allo show diretto da Michael Myer, regista tra le altre cose di ‘American Idiot’.

Ma nelle ultime ore ha annunciato un’ulteriore “sorpresa” per i suoi fans: Michael Moore girerà anche un documentario esplosivo sul presidente Donald Trump.

Si intitola “Fahrenheit 11/9”, proprio come la pellicola che Moore ha dedicato alla presidenza di George W. Bush, “Fahrenheit 9/11″, ma con mese e anno invertiti, in riferimento, rispettivamente, al giorno dopo l’Election Day americana dello scorso 8 novembre e agli attentati alle Torri Gemelle dell’11 settembre.

“Finora nulla ha funzionato. A prescindere da quello che è stato rivelato, Trump è rimasto in piedi. I fatti e la realtà non possono sconfiggerlo. Anche quando si infligge ferite da solo, la mattina dopo di alza e twitta. Ma tutto questo finisce con questo film” dice Moore convintissimo del suo lavoro.

La squadra del nuovo documentario dedicato a Trump (produttori, registi e distributori) è la stessa del 2004 e il regista vi ha lavorato in gran segreto.

Per ora non è stata annunciata la possibile data di arrivo nelle sale.