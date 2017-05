OnePlus 5 la doppia fotocamera sarà il punto di forza

Il lancio del nuovo OnePlus 5 si avvicina, vediamo le ultime caratteristiche trapelate.

Il sito cinese Weibo ha sfornato nuove prove riguardo le caratteristiche del OnePlus 5, dandoci un assaggio di quello che potrebbe essere il nuovo dispositivo. Naturalmente le immagini trapelate non possiamo dire per certo che raffigurino il OnePlus 5,ma potenzialmente rappresentano un ulteriore prova sul design del nuovo telefono.

Le ultime immagini trapelate mostrano una scocca grigia con corpo metallico, difficile da indovinare le dimensioni del telefono, ma è chiaramente un dispositivo davvero importante, il display sarà quasi certamente al di sopra i 5 pollici, molto probabielmente 5,5 pollici. In generale, il design dello smartphone è abbastanza convenzionale, molto meno di quello forse molti utenti potrebbero aspettarsi da OnePlus.

Un punto davvero importante da notare è la presenza del modulo con doppia fotocamera posta verticalmente sul retro del telefono, le voci che continuano a susseguirsi potrebbe quindi diventare realtà sul nuovo dispositivo, OnePlus 5 alla fine dovrebbe montare una una doppia fotocamera.

In realtà non sarebbe un enorme sorpresa, visto le ultime configurazioni con dual fotocamera che sembrano ormai una “prassi” molto in voga nel mondo degli smartphone in questo momento, alcuni esempi? Facile l’iPhone 7 Plus, LG G6, e Huawei P10.

Il nuovo OnePlus, dovrebbe arrivare entro l’estate, almeno stando alla parola ufficiale da parte della società. Sappiamo anche che la doppia fotocamera potrebbe essere un punto cruciale, se non di vitale importante per OnePlus, visto che l’azienda ha collaborato con DxO Labs, una società francese che sviluppa il software di elaborazione immagini, dunque una partnership specificamente incentrata proprio per il OnePlus 5.

