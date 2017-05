Nokia 9 confermato, ricarica rapida e doppia fotocamera

Le recenti voci che ultimamente sono trapelate in rete, suggeriscono che Nokia è in procinto di rilasciare una variante d fascia alta del suo smartphone, il nuovo dispositivo Nokia dovrebbe essere il Nokia 9.

C’è da dire che attualmente non c’è stata nessuna conferma ufficiale da parte della Nokia su questi dispositivi o su quando saranno lanciati, una versione prototipo del Nokia 9 è stato appena pubblicata dal sito phandroid.com. La pubblicazione rivela inoltre alcuni dettagli sul dispositivo.

A dire la verità Il design dello smartphone è difficile da capire, tuttavia, il taglio della scocca rivela alcuni aspetti del nuovo smartphone. Secondo quanto pubblicato, lo smartphone è apparentemente costruito con scocca in alluminio.

Inoltre, i fori hanno rivelato che lo smartphone avrà porte di tipo C accanto agli altoparlanti e al microfono e ci sarà un jack 3.5mm. Sembra che ci sia un pulsante fisico Home, e ci sarà probabilmente un lettore di impronte digitali incorporato.

Per quanto riguarda il display, secondo i dettagli visualizzati sullo smartphone, il Nokia 9 mostrare un display QHD da 5,27 pollici con risoluzione 1440×2560 e la densità dello schermo di 557 dpi. La pubblicazione riporta che il dispositivo ha ottimi angoli di visuale, contrasto e luminosità.

La sezione hardware è davvero interessante: Processori, RAM e storage del Nokia 9 si mostrano in tutto il loro splendore con uno Snapdragon 835 che verrà accoppiato con 4GB di RAM e 64GB di memoria storage. Lo smartphone dovrebbe inoltre avere anche un’altra variante.

Per quanto riguarda la sezione ottica e software, il Nokia 9 sarà equipaggiato sempre con Android 7.1.1 così come mostra anche prototipo sul quale è in esecuzione lo stesso software. Il sistema operativo, tuttavia, potrebbe avere un’interfaccia Pixel-like. Per quanto riguarda le fotocamere, il modello è caratterizzato da una configurazione con doppia fotocamera sul retro, che dovrebbe essere un 2x13MP.

La pubblicazione da parte di phandroid.com riporta che le telecamere offrono una vista in bianco e nero, una vista a colori o un’istantanea utilizzando entrambi i sensori. Inoltre, le telecamere sono installate verticalmente e sono caratterizzate da meccanismo autofocus laser e un doppio flash LED sotto le ottiche.

La tecnologia di ricarica rapida dovrebbe essere presente ed inoltre lo smartphone sarà probabilmente fornito di un paio di cuffie di alta qualità in-ear con controllo completo di cavi (play / pausa e due pulsanti del volume), un caricatore in grado di erogare 5V a 2.5A, 9V a 2A o 12V a 1.5A. Per quanto riguarda la nuova tecnologia di ricarica, sembra che avrà un caricabatterie per ricarica rapida 3.0.