OnePlus 5 nuovo design e doppia fotocamera inclusa

By Redazione

L’annuncio ufficiale per il nuovo dispositivo OnePlus 5 è ormai dietro l’angolo e altri particolari del dispositivo sono appena venuti alla luce. Abbiamo potuto vedere molte immagini diverse per quanto riguarda il design del nuovo OnePlus 5, fughe di notizie che si contraddicono l’un l’altra.

Se si dà un’occhiata alle immagini trapelate in rete, sarete in grado di vedere due varianti del dispositivo: nero opaco e argento, così si presenta il nuovo design del OnePlus 5. Il design sembra praticamente identico, ma in realtà ci sono delle differenze, anche se entrambi propongono la configurazione con doppia fotocamera sul retro.

Se si dà un’occhiata più da vicino a queste immagini, si potrà notare che il posizionamento dell’antenna è diverso, e lo stesso si può dire per la il microfono sul retro. Quel microfono si trova sopra un flash LED sul telefono nero, mentre è collocato vicino ad un sensore LED sul modello argento.

I pulsanti del volume su e volume giù, si trovano sul lato sinistro del telefono nero, mentre sono situati sul lato destro sul modello argento. Tutto sommato, questi due modelli hanno caratteristiche diverse nel design dunque, ma arriviamo a vedere il lato frontale del OnePlus 5 di colore nero.

Come si può vedere, assomiglia al precedente OnePlus 3, scanner di impronte digitali / home viene posizionato sotto il display, e la forma generale del dispositivo assomiglia effettivamente al OnePlus 3 (T). Il display sembra essere un po ‘curvo sui lati, ma ad occhio sembra di osservare un normale display curvo da 2.5D.

Ovviamente la domanda è: sono possibili realtà del nuovo dispositivo? La risposta è: è possibile, il OnePlus 5 è in realtà previsto simile al suo predecessore, con l’aggiunta di una configurazione per la doppia fotocamera sul retro.

Così, il telefono sarà quasi certamente fatto in metallo, e avrà uno scanner di impronte digitali sotto il display. Le caratteristiche tecniche attualmente più credibili e verosimili sono: un display fullHD, insieme a 6 GB di RAM e 64GB di storage per la versione base.

Qualcomm Snapdragon 835 a 64 bit octa-core SoC sarà il cuore del OnePlus 5, e la GPU Adreno 540 farà parte della sezione per l’elaborazione grafica. Android 7.1.1 Nougat sarà pre-installato sul OnePlus 5, e su di esso, sarete in grado di trovare la skin OxygenOS OnePlus’.

Per il nuovo OnePlus pare sia già confermato che il telefono arriverà questa estate, e le probabilità dicono che sarà annunciato il mese prossimo.

Pronti per l’uscita del nuovo OnePlus 5, tutti coloro che vogliono approfittare per mettere le mani sul OnePlus 3 in offerta possono visionarlo a questo indirizzo: OnePlus 3T, RAM 6GB+ROM 64GB 4G FDD-LTE 5.5 inch Smart Phone Qualcomm Snapdragon 821 Quad Core 2.35GHz 16.0MP A3010