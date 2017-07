Ornella Muti è stata sfrattata dalla sua casa di Roma

By Angela Sorrentino

Un’esperienza traumatizzante quella vissuta dalla famiglia di Ornella Muti nelle scorse ore: mercoledì la famiglia al completo ha dovuto lasciare la sua casa di Roma dopo che due poliziotti e un ufficiale giudiziario si sono presentati intimando di lasciare l’appartamento.

In casa non era presente soltanto la nota attrice, ma anche la figlia Naike, gli altri figli Andrea e Carolina Facchinetti, tre nipoti e la madre ultranovantenne.

A raccontare tutto, sul suo profilo social, è stata Naike, che per una volta sulle sue pagine non ha postato foto di nudo o video di provocazione: “Quando ti impacchettano e ti portano via… Stamani ci eravamo svegliati con amore e allegria”, ha esordito.

Per poi spiegare: “Eravamo d’accordo con i proprietari che ce ne saremmo andati. Dopo 12 anni di affitto chi si aspettava di trovarsi in una situazione del genere? È stato bruttissimo, un trauma… Ora capisco cosa si provi a essere sfrattati”.

Gli inquilini, consapevoli di dover lasciare l’immobile, pensavano di trasferirsi nella casa di campagna in Piemonte in attesa di trovare un altro alloggio, ma alla fine erano dovuti rimanere a Roma perché «mia nonna è stata ricoverata ed è attaccata alla flebo».

«Siamo sempre stati in buoni rapporti con i proprietari — ribadisce la primogenita — , sono nostri amici e ci stavamo organizzando per trovare un’alternativa. I poliziotti e l’ufficiale giudiziario, una donna, sono stati molto gentili, ma è stata comunque un’esperienza orribile: se è successo a noi, non oso immaginare agli altri…».

Adesso la Muti è ospite di amici, mentre la figlia, Naike si è momentaneamente sistemata l’hotel Parco dei Principi, vicino a Villa Borghese.

Sulla vicenda è poi intervenuto anche l’ufficio stampa di Ornella, minimizzando, temendo forse il danno d’immagine: «La signora Muti non vive in quella casa, si appoggia lì quando viene a Roma. È un problema dei ragazzi: sono scoppiate delle tubature e sapevano di doversene andare».