Romina Power, droga e promiscuità nel suo passato

I nostri genitori o i nostri nonni, quando si tratta di parlare del loro passato e degli anni della loro adolescenza e giovinezza, sono soliti liquidare la questione con un “erano altri tempi”, nel bene e nel male.

Romina Power, ex moglie di Al Bano e cantante nota ed apprezzata in tutto il mondo, ha invece scelto di raccontare gli anni in cui era ancora una ragazzina misconosciuta, anche se questo vuol dire rivelare aspetti non proprio edificanti di un passato che ha tenuto celato per decenni.

Più nello specifico, a Panorama la cantante ha rivelato un passato tra droghe e sesso.

Attraverso il suo racconto veniamo a sapere di un festino svoltosi a Villa Medici (Roma), nel cuore di Villa Borghese, nel corso del quale Romina ha conosciuto Keith Richards dei Rolling Stones: “Eravamo tutti fatti di Lsd. Ricordo che a un certo punto camminavamo in fila sopra il muro torto che separa la casa da Villa Borghese”, ha rivelato.

Per poi raccontare di quando è stata “a casa di Paul McCartney ai tempi fidanzato con Jane Asher. Abbiamo fumato marijuana con mia sorella Taryn. Tutti in cerchio ci siamo messi a fare una seduta spiritica”.

Ma non si trattava solo di droga, da giovane vigeva anche la promiscuità nella sua cerchia di conoscenze. La Power ha infatti dichiarato che, all’età di 14 anni, frequentava lo storico locale del Piper concedendosi in libertà ad amanti occasionali: “Era tutto easy, anche tra sconosciuti. L’Aids non esisteva. Era bellissimo. La cosa peggiore che ti potesse capitare era restare incinta. Che a pensarci, non è una cosa tanto brutta, no?”.

Negli anni successivi, è stato l’incontro con Al Bano che le ha cambiato la vita: basta agli eccessi, che il suo compagno non gradiva affatto.

Romina ha sposato il cantante nel 1970 e con lui ha avuto quattro figli. Il divorzio è arrivato dopo ventinove anni di relazione. Anni di tensioni, di lontananza, fino alla reunion artistica nel 2013.