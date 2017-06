Paola Caruso si è beccata un pugno in faccia a Supervivientes 2017

È andata all’estero per cercare fortuna, per aumentare la sua notorietà in un reality che l’avrebbe potuta consacrare definitivamente come una “star” della televisione, ma a quanto pare in Spagna Paola Caruso ha trovato solo guai, fin dal primo momento, da quando ha fatto la conoscenza dei suoi compagni di avventura, che l’hanno emarginata.

L’ex Bonas del programma “Avanti un altro” di Paolo Bonolis sta partecipando all’edizione spagnola dell‘Isola dei Famosi, Supervivientes, e, oltre alle continue liti che la vedono contrapposta a tutti i partecipanti, è stata addirittura aggredita da una concorrente che le ha tirato un pugno.

Nello specifico, Paola è stata vittima di un’aggressione da parte di Leticia Sabater che gli ha scagliato un pugno in faccia. Leticia è il nuovo zombie e ha il compito di infastidire i concorrenti di Supervientes, ed ha deciso di rubare un paio di scarpe a Paola Caruso che però se ne è accorta: è partita quindi una litigata finita con un pugno conclusivo.

“Le scarpe non me le doveva prendere – ha urlato Paola quando è stata portata via dalla spagnola -. La prendo a calci in culo, le spacco la faccia nella roccia. Bastarda, la voglio ammazzare”.

Alla fine gli animi sono stati sedati, e le due donne separate, ma la produzione dovrà comunque prendere provvedimenti sia per Leticia Sabater che ha messo le mani addosso alla Caruso, che per la showgirl italiana che ha risposto all’aggressione con minacce di morte.

Comunque in Honduras la tensione è alle stelle e c’è il timore che le rivali possano rendersi protagoniste di nuovi infuocati faccia a faccia.

Intanto, stando alle anticipazioni di Davide Maggio, anche Simona Ventura sbarcherà in Spagna per partecipare come ospite speciale di Supervivientes 2017 .

Simona Ventura sarà in studio, a sorpresa, proprio a sostenere Paola Caruso. La settima puntata decreterà il nuovo eliminato e la naufraga è in corsa al televoto.