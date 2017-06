Amici, Andreas Muller racconta un po’ del suo privato

Forse grazie anche al nuovo meccanismo messo in campo da Maria De Filippi per la finalissima di quest’anno di Amici, che ha permesso a cantanti e ballerini di confrontarsi alla pari nella manche finale, per la prima volta dopo diversi anni, è stato proprio un danzatore ad aggiudicarsi il titolo, la coppa e l’ambito montepremi da 150 mila euro.

Andreas Muller è inevitabilmente sotto i riflettori da quando è entrato nella scuola più famosa della tv, ma ancor di più dopo la finalissima, in cui contro ogni pronostico ha battuto Riccardo Marcuzzo e ha alzato la coppa.

Intervistato dal settimanale Gente, il giovane ha svelato dove conserverà la coppia di Amici: in cameretta dal fratello a cui ha dedicato l’intera vittoria del talent show. “Ha alzato la coppa e mi ha chiesto: ‘Posso metterla in camera mia?’. Gli ho risposto: ‘Devi, è tua’”.

Il vincitore di Amici 16 ha raccontato di essere profondamente legato al fratello anche se, durante il programma non voleva suscitare tenerezza ma soltanto dividere con Daniel qualcosa che lui purtroppo non può fare: “È felicissimo per la mia vittoria”.

E proprio grazie alla forza di Daniel ha imparato a non mollare mai: “Nemmeno quando, dopo il primo provino per Amici, mi hanno scartato. E poi l’anno successivo, quando sono stato escluso dall’edizione serale per un infortunio”.

Un ragazzo innamorato della danza, un vero talento della disciplina, ma anche un giovane come tanti, che trova il tempo per l’amore: Andreas è infatti fidanzato con Maria Elena Gasparini, anche lei ballerina come il suo fidanzato e i due sembrano essere parecchio uniti e innamorati.

Del resto, nella lunga serie di ringraziamenti che Muller ha fatto si può leggere un “Grazie Mari per essere la bellissima donna che sei, hai un animo buonissimo e spesso le tue parole servono a far riflettere e tornare sui propri passi. Sei una delle persone per me più importanti”.

Naturalmente anche Maria Elena ha manifestato, tramite i social, tutto il proprio orgoglio per la vittoria ad Amici del suo fidanzato, commentando il post con queste parole: “Riabbracciare la persona che amo dopo tre mesi di distacco totale è indescrivibile. Essere stata sempre al tuo fianco rende la tua vittoria anche un po’ la mia. Sono FELICE per tutto, per averti nella mia vita, per amarti ed essere amata”.