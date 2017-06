Uomini e Donne Tina: Gemma è troppo vecchia per cercare sesso

All’inizio i loro diverbi si “limitavano” agli scontri agguerritissimi dinanzi alle telecamere, negli studi Mediaset di Uomini e Donne, ma anno dopo anno la rivalità tra Tina Cipollari ed Emma Galgani è aumentata esponenzialmente tanto che le due non perdono occasione per lanciarsi frecciatine e battutacce in altri programmi, come ad esempio “Selfie-Le cose cambiano”, ma soprattutto attraverso interviste fatte di botta e risposta sui principali settimanali di gossip.

Se fino a qualche mese fa Tina attaccava la dama over per il rapporto “morboso”, seppure concluso, con Giorgio Manetti, in queste settimane sotto attacco c’è la storia che la torinese ha iniziato con un altro cavaliere, Marco Firpo.

La Cipollari, intervistata da Giovanni Ciacci per “Nuovo Tv” ha rivelato il perché la dama, dopo tanti anni nel salotto di Maria De Filippi, non abbia ancora trovato l’amore: “E’ una donna falsa, la verità è che le scoccerebbe lasciare quella poltrona. Le fa comodo andare in giro ed essere riconosciuta”.

“Si è veramente montata la testa, è il peggior esempio per le donne della sua età! Vi sembra normale che cerchi ancora sesso? A quell’età si cerca compagnia, non intimità – ha sottolineato ancora Tina – E comunque Gemma cerca solo notorietà e sfrutta quei poveri disgraziati. Gli esempi per le donne sono altri!”

La Cipollari poi punta il dito contro Marco Firpo, ultimo flirt di Gemma. “Marco non la vuole, vuole visibilità e così fanno un po’ tutti. Ha visto quando ha cercato di baciarlo a ogni costo? Le canzoni per conquistarlo? Mi sale il sangue alla testa”, spiega la Cipollari.

Sempre attraverso le pagine di Nuovo Tv, arriva la risposta di Gemma “Basta bigottismi: ho delle belle gambe e finché posso permettermi le gonne corte, le porto. Le signore della mia età si identificano in me. Io alla mia femminilità non rinuncio e nessuna donna dovrebbe farlo. Una gonna corta portata con buon guasto non deve far paura a nessuno”, spiega la dama torinese.