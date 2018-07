Ragno Violino allarme su ragni velenosi a Roma

L’epidemia di morsi di ragno causa preoccupazione nei distretti di Roma sud.

I residenti delle aree del sud di Roma segnalano sempre più casi di morsi legati ad una specie di ragno velenoso noto come ragno marrone o ragno violino, il cui veleno può portare al ricovero in ospedale.

I ragni, conosciuti in italiano come “ragno violino” ( Loxosceles rufescens ), possono essere marroni o gialli e variano in dimensioni da sette a dieci millimetri.

La specie vive in ambienti sia rurali che urbani, e a Roma si possono trovare nelle zone intorno a Via Ardeatina e Via Laurentina dove ci sono numerosi spazi verdi.

Come suggerisce il nome, i ragni sono tipicamente solitari, tuttavia reagiscono quando il loro spazio è minacciato, normalmente chi ne subisce il morso accusa solo dolore o fastidio due giorni dopo essere stati morsi.

I sintomi comprendono prurito e gonfiore, ma possono causare lesioni cutanee da lievi a gravi, due giorni dopo, a quel punto è necessario un trattamento ospedaliero urgente.

I ragni sono distribuiti dove il clima è più caldo, in tutto il mondo e generalmente restano in aree appartate, come ad esempio sotto le rocce, tuttavia quando ad esempio si ritrovano in casa spesso sono soliti utilizzare come tana le scarpe e sotto le coperte.