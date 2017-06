Roger Waters ha copiato la copertina del suo album?

Una sentenza che arriva inaspettata e fa molto discutere: il tribunale di Milano ha infatti disposto lo stop alla vendita in Italia, sia nei negozi che online, dell’ultimo disco da solista dell’ormai ex leader dei Pink Floyd, Roger Waters.

Il 73 anni è uno dei più famosi musicisti nella storia del rock, ma a quanto pare avrebbe copiato la copertina del suo ultimo album.

l provvedimento è stato motivato dal riconoscimento “degli estremi del plagio” delle opere dell’artista siciliano Emilio Isgrò, note come “cancellature”, nelle illustrazioni del disco Is This the Life We Really Want?, dalla copertina al libretto illustrativo contenuto nelle copie in vendita nei negozi.

Le creazioni di Isgrò, poeta 79enne di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), sono esposte in tutto il mondo, dal MoMa di New York al Centre Pompidou di Parigi, fino alla Biennale di San Paolo del Brasile.

Secondo il tribunale, il musicista non si sarebbe ispirato, ma le avrebbe del tutto plagiate: la decisione, presa dal giudice senza contraddittorio, potrà comunque essere rimessa in discussione nell’udienza del 27 giugno, in cui parteciperà anche la Sony, che ha editato l’album.

La giudice Sara Giani rimarca di aver assunto un provvedimento “proporzionato” in quanto “non esclude la commercializzazione” della musica “con diverse modalità esteriori”.

Una mazzata per gli interessi del cantautore inglese in Italia, ma una ipoteca anche nel resto del mondo, perché, in base alla Convenzione di Basilea sul diritto d’autore, la strada ad analoghe cause in altri Paesi potrebbe essere spianata da un’eventuale decisione milanese di merito favorevole al 79enne artista siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto.

Dal canto suo, l’artista Emilio Isgrò ha dichiarato: “Quello che si è verificato è un plagio palese delle mie opere, in particolare delle opere esaminate dal Tribunale di Milano. Detto questo, e al di là di questo, Roger Waters è un artista che ammiro, e che mi piace molto. E magari, un giorno, avremo anche occasione di incontrarci”.