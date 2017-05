Rosa Perrotta farà la sua scelta il prossimo 22 maggio

By Angela Sorrentino

Tra scelte che hanno sorpreso i fans, altre che hanno confermato le attese ed anche qualche clamoroso abbandono, anche questa edizione di Uomini e Donne si appresta alla fine.

All’appello manca però ancora la scelta di Rosa Perrotta, chiacchieratissima protagonista del trono rosa: la salernitana, fin da quando è entrata negli studi Mediaset, è stata bombardata da accuse di ogni sorta, soprattutto da parte di Gianni Sperti, secondo cui sarebbe solamente in cerca di visibilità, avendo già una storia fuori.

Rosa ha però sempre portato avanti il suo percorso a testa alta, ed ora si appresta a fare la sua scelta: la registrazione si terrà il prossimo 22 maggio, e presumibilmente la settimana successiva verrà mostrata ai telespettatori.

La bella tronista salernitana è arrivata alla fine del suo percorso con Pietro Tartaglione e Alex Adinolfi: entrambi i corteggiatori hanno creato un forte legame con Rosa Perrotta, ma stando alle anticipazioni che circolano in rete, la tronista “sceglierà Alex”.

Tra una polemica, una segnalazione e una litigata i due hanno comunque costruito un percorso insieme, percorso che sembrerebbe essere , al momento, quello che Rosa ha preferito.

I due si erano conosciuti mesi fa fuori dal programma di Maria De Filippi e proprio per questo motivo, Gianni Sperti ha sempre sostenuto che entrambi fossero d’accordo e in studio stessero bluffando.

Però anche Pietro accumula “punti”: infatti, nell’ultima esterna, la ragazza ha deciso di far conoscere alcuni suoi amici ed i suoi familiari al ragazzo. Nel momento in cui Rosa e Pietro sono rimasti soli, si sono anche dati un bacio passionale.

E’ difficile decifrare i pensieri di Rosa: la tronista ha sempre detto di voler avere al suo fianco un uomo maturo con il quale costruire una famiglia e a questa descrizione corrisponde perfettamente Pietro, ma Alex sembra quello che a pelle più l’abbia conquistata.

Nelle ultime ore infine, sui social, si è diffusa la voce di un interesse mai spento della 28enne salernitana nei confronti di Mattia Marciano. Quest’ultimo, dopo essere uscito sia con Rosa che con Desirèe, ha optato per la brasiliana ritrovandosi, alla fine, con il cuore spezzato.

Rosa Perrotta, pur essendo ad un passo dalla scelta, non ha mai nascosto di provare un fortissimo interesse per Mattia al punto che, parte dei telespettatori, è convinta che se Marciano si fosse dichiarato per lei, sarebbe stato sicuramente la sua scelta.

Che ci possa essere un colpo di coda finale?

Lo scopriremo il prossimo lunedì.