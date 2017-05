Samsung Galaxy S7 Edge, premio come display dell’anno

Il Samsung Galaxy S7 Edge, originariamente rilasciato il 12 marzo 2016, ha dato la possibilità agli utenti di utilizzare ed esplorare il dispositivo in lungo e largo, ma come è andata negli ultimi 12 mesi.

Anche se il dispositivo S7 Edge è ormai in commercio da un intero nno, le specifiche tecniche continuano ad impressionare. Vediamole nel dettaglio, almeno quelle dell’S7 Edge.

Specifiche Tecniche Samsung Galaxy S7 Edge:

Schermo: curvo 5.5 “2560 x 1440p S-AMOLED Display

Processore: Snapdragon 820 (USA e Cina), Exynos 8890 Octa (Internazionale)

Storage: 32 GB / 64 GB (espandibile fino a 200 GB tramite micro-SD)

RAM: 4 GB

Fotocamera principale: 12 MP, f / 1.7, 26 millimetri

Fotocamera secondaria: 5 MP, f / 1.7 22mm

Batteria: 3600 mAh

IP68 certificato – a prova di polvere e resistente all’acqua ad 1,5 m per 30 minuti

Come indicato dalle tantissime recensioni e ovviamente dai commenti degli utenti, il nuovo S7 Edge è praticamente il top della linea, quanto meno al momento del rilascio originale.

Per quanto riguarda il display curvo AMOLED di Samsung, come quello impiegato proprio dal Galaxy S7 Edge, ha vinto il premio dalla Society for Information Display (SID), un riconoscimento molto importante per il settore tch. Secondo SID, il display è uno dei due vincitori scelti come Displays dell’anno, e viene “conferito ai prodotti che incorporano i più significativi progressi tecnologici e / o caratteristiche importanti.”

Samsung riceverà il premio Mercoledì 24 maggio al Los Angeles Convention Center quest’anno, l’esposizione si svolge dal 21 al 26 maggio. Oltre al dislay del Galaxy S7, anche il 65 pollici OLED TV di LG è stato selezionato come display dell’anno.