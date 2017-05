Desirée Popper si sfoga sui social dopo l’abbandono

Nel corso della scorsa settimana abbiamo potuto assistere alla scelta di Luca Onestini, ma soprattutto alla scelta, assolutamente inaspettata di Desirèe Popper di abbandonare il trono classico di Uomini e Donne senza scegliere nessuno dei suoi corteggiatori.

In questi giorni in molti si sono chiesti cosa ci sia veramente dietro la decisione della tronista brasiliana e sul web ha serpeggiato abbondantemente il sospetto su una sua storia d’amore in atto lontano dalle telecamere.

In realtà la ragazza ha spiegato fin da subito di abbandonare il trono dopo essersi resa conto, a malincuore, di non essere riuscita ad innamorarsi di qualcuno come aveva sperato.

“Sono venuta qui con l’intento di innamorarmi. Ci ho provato. Ho voluto vedere Mattia perché mi ha colpito più degli altri. Ma mi sono guardata dentro e non ho trovato quello che mi fa battere il cuore come vorrei. Non me la sento di prendere in giro nessuno. Mattia è un ragazzo speciale. Ma per me è solo un amico. Devo essere coerente con il mio cuore e non fare quello che ci si aspetta da me”, aveva detto dinanzi alle dimostranze di Gianni Sperti.

Dopo diversi giorni di silenzio, subendo in silenzio gli attacchi piovutele addosso da più parti, ma anche la comprensioni di tanti che hanno capito e condiviso la sua scelta, la bella ex tronista ha scelto di tornare a parlare attraverso i social.

“Grazie a chi mi ha capito. Più passano i minuti e più messaggi ricevo più capisco che esistono ancora persone sensibili, quelle che ti guardano dentro, che vanno oltre. Oltre ai luoghi comune oltre alle apparenze.. oltre una bella faccia o un super sorriso. Scrivo questo perché mi rasserena il fatto che VOI ci siete, gente lunatica come me, gente che sbaglia come me, gente sensibile, gente di cuore! Grazie a VOI ❤ miei”, ha scritto su Instagram.

Molti fan sono però convinti che l’ex tronista di Uomini e Donne presto tornerà tra le braccia del corteggiatore Mattia Marciano.

In ogni caso, se Desirée non ha scelto è perché ha detto che non si è innamorata di nessuno, quindi nonostante tutto c’è da apprezzare questa sua decisione: meglio aver lasciato il trono che fare una scelta finta prendendo in giro i ragazzi.