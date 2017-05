Samsung Galaxy S9 la “star” degli smartphone

Il Galaxy S8 e S8 Plus sono stati rilasciati solo di recente, ma nel giro di poche settimane dal rilascio dei modelli di punta attuali, sono partite immediatamente le indiscrezioni riguardo i prossimi dettagli del nuovo dispositivo Galaxy S di nuova generazione.

Secondo un recente rapporto che arriva direttamente dalla Corea, Samsung sembra aver scelto “star” come nome in codice per il Galaxy S9 che potrebbe essere lanciato nel 2018. Si dice che sarà la più grande variante della prossima generazione di Galaxy S tra i modelli di punta. La relazione afferma che lo sviluppo del presunto Galaxy S9 è partito tre o quattro mesi prima del previsto.

Per ora, non ci sono informazioni dalle quali si potrebbero trarre specifiche e caratteristiche del Galaxy S9. Senza contare che è troppo presto per qualsiasi scoop. Il rapporto non spiega i motivi secondo i quali Samsung avrebbe scelto il nome in codice per Star per il modello di punta dei suoi smartphone.

Samsung potrebbe puntare su un dispositivo tecnicamente superiore a tutti con il lancio del Galaxy S9. Alla fine, forse il nome “star” sta ad indicare che il prossimo S9 sarà la vera dimostrazione di superiorità dell’azienda coreana rispetto al mercato attuale.

C’è ovviamente quasi un anno di attesa per l’eventuale rilascio del Galaxy S9. Fino ad allora, ci sarà sicuramente tempo per centinaia di rapporti e fughe di notizie riguardanti lo smartphone. Tuttavia, è troppo presto per prendere come “oro colato” anche queste prime indiscrezioni, senza dimenticare, tra l’altro, che il Galaxy Note 8 è pronto per essere svelato nei prossimi mesi e la Samsung dovrà riprendersi dal colpo negativo dell’ultimo Note 7 e dei famosi problemi di batteria.