Selfie, gli ascolti di Simona Ventura vanno su e giù

Ieri sera è andata in onda su canale 5 un’altra puntata del programma Selfie-Le cose cambiano condotto da Simona Ventura.

Protagonisti miti voti noti ed amati della tv da Stefano de Martino a Tina Cipollari con Platinette e la bellissima Belen Rodriguez: ieri sera ospite d’onore il giornalista Giampiero Mughini chiamato a commentare i cambiamenti degli ospiti in studio.

Nonostante il cambiamento di programmazione, ricordiamo che Selfie è stato da subito spostato al venerdì, pare che gli ascolti non siano stati eccelsi.

Grande delusione quindi per la Ventura che ha sempre creduto molto nella validità del suo programma sebbene già dalle prime messe in onda avesse ricevuto parecchie critiche anche per le intemperanze della signora Cipollari.

Questa volta però la vulcanica Tina non c’entra: il calo di ascolti è evidente soprattutto la cosa che più preoccupa è che ieri il programma è stato battuto dal programma concorrente su Rai uno ” Capitani.coraggiosi” tra l’altro una replica, con Gianni Morandi e Claudio Baglioni.

Vedremo se canale 5 prenderà provvedimenti in merito, anche se già si vocifera che Selfie non avrà un seguito .