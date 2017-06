By Angela Sorrentino

Silvio Berlusconi arruola conduttrici Mediaset per Forza Italia

Anche se, negli ultimi mesi, dopo i problemi al cuore che lo hanno costretto a un riposo forzato, Silvio Berlusconi è molto meno presente sulla scena pubblica nazionale, questo non vuol dire certo che ha accantonato i suoi progetti politici, anzi.

Dopo la cessione del suo Milan, il Cavaliere si sta dedicando anima e corpo al rilancio del suo partito, e poco importa se questo passa anche per il coinvolgere il mondo dello spettacolo e i personaggi più amati della televisione: Berlusconi non è certo tipo da scandalizzare, e le metamorfosi continue, sue e del suo partito, sono il suo pane quotidiano.

L’ intenzione dell’ex Premier è quella di rinnovare radicalmente la faccia di Forza Italia, e allora perché non darle i connotati dei volti più noti di Mediaset?

Nelle scorse ore Berlusconi si è presentato a sorpresa al party di fine stagione di Mattino Cinque: tutti lo aspettavano al Raspoutine, al compleanno della deputata azzurra Elvira Savino, ed invece il Cav è rientrato a Milano, giusto in tempo per la festa organizzata da Federica Panicucci.

Il perché? Voci insistenti parlano di una probabile discesa in politica da parte di Barbara D’Urso e Federica Panicucci, e il party sarebbe stata proprio l’occasione della proposta da parte di Silvio, che avrebbe “tentato” le due signore della televisione.

Il leader di Forza Italia da tempo intende rinnovare il parterre del partito, i volti noti del piccolo schermo in lista potrebbero rivelarsi la chiave vincente: in lizza per le candidature anche alcuni fidati giornalisti Mediaset Mario Giordano, Nicola Porro, Paolo Del Debbio e Cesara Buonamici.

Altro progetto del Cavaliere sarebbe anche quello di riportare in politica Gerry Scotti, dopo la sua parentesi anni Ottanta all’ Europarlamento con il Psi, ma questa eventualità è molto più remota allo stato dei fatti.

Soprattutto la Panicucci invece si è mostrata molto entusiasta, chissà se anche della proposta politica. In una foto tratta dal profilo Instagram di Federica si vede infatti la showgirl in compagnia di Silvio Berlusconi: “Averla a cena a casa mia Presidente, è stato un regalo bellissimo”, scrive.