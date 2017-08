Sofia Vergara si spoglia a 45 anni per Women’s Health

Ha già soffiato su 45 candeline, ma non solo non se li sente affatto, ma Sofia Vergara, in splendida forma, non ne dimostra neppure la metà: Sofia non insegue la perfezione, ma si accetta con le sue imperfezioni e non ha paura di mostrarsi senza veli al mondo intero.

La colombiana, proprio per festeggiare il suo compleanno, si è spogliata di tutto per la copertina di “Women’s Health” e ha commentato così la scelta di apparire completamente nuda: “Ecco una donna di 45 anni che è capace di mostrare il suo corpo. Non è più come prima, quando lo facevano solo le ragazze giovani. Ho 45 anni e, anche se volessi, a questo punto della vita non si può più essere perfette. Non è che odi questa cosa o che ne sia sconvolta, è solo la realtà dei fatti. Tutte cambiano e io lo sto vedendo sulla mia pelle”.

“Voglio guardare alla mia età in modo positivo. L’essere ossessionata dal voler sembrare più giovane non serve a nulla, è una cosa che può farti diventare matta”, ha aggiunto.

Seduta su uno sgabello di legno e con le mani poste sul decolletè col chiaro intento di non svelare troppo, la signora Manganiello sorride mostrandosi bella e sicura di sé, simbolo delle donne forti e sexy che non hanno paura di mostrarsi senza nulla addosso.

La Vergara, oltre che bellissima e talentuosa, è anche socialmente impegnata e ha recentemente creato EBY, servizio in abbonamento di biancheria intima il cui 10% delle vendite sarà devoluto alla The Seven Bar Foundation, associazione che fornisce prestiti alle donne di tutto il mondo per aiutarle ad avviare la propria attività.

La brava attrice di “Modern Family” sarà inoltre al cinema con “Bent”, film su un detective di droga (Karl Urban) che alla sua liberazione dalla prigione deve affrontare un agente governativo spietato (Vergara).