Stefano De Martino bacia la nuova fiamma Gilda

Belen Rodriguez si sta godendo le vacanze estive ad Ibiza, tra scatti hot e balletti seminuda, assieme al figlio Santiago ed al pilota del suo cuore Andrea Iannone, che si divide appunto tra la Spagna e i circuiti su cui, purtroppo, non riesce a brillare ormai da qualche mese.

In queste settimane, per stare vicino al figlio, è stato presente ad Ibiza anche Stefano De Martino, e questo ha contribuito ad infiammare il gossip: e se i due ex coniugi avessero fatto pace? E se la showgirl e il ballerino avessero ritrovato la passione?

Voci che si sono susseguite serrate finora, quando Stefano è stato beccato in dolce compagnia, dimostrando in modo lampante che in questa estate caldissima sta pensando a tutto tranne che a tornare assieme alla sua ex moglie.

Per primo è stato il settimanale Spy, qualche giorno fa, a rivelare per primo la probabile liaison del ballerino di Amici con Gilda Ambrosio, blogger, stilista ed ex di Andrea Rosso, figlio del patron della Diesel.

Secondo la rivista diretta da Massimo Borgnis, Stefano avrebbe letteralmente perso la testa.

A confermare lo scoop ci pensa ora il settimanale Chi con una foto che più delle altre alimenta i pettegolezzi, quella di un presunto bacio arrivato durante una gita in barca.

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, i due sono molto vicini. Ridono, si fanno scherzi e in uno scatto sembra che ci sia anche un bacio anche se Stefano è di spalle. Il feeling tra i due, tuttavia, è evidente.

Contrariamente alle altre volte, infatti, il ballerino non ha smentito nulla e Gilda Ambrosio, durante una diretta su Instagram, non ha risposto alle domande dei followers sulla sua conoscenza con lui.

Forse è davvero lei la donna del suo cuore?