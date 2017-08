Temptation Island, Francesco e Selvaggia: un rapporto irrecuperabile

Se nel falò finale sembravano la coppia più innamorata, Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, appena tornati alla vita quotidiana, hanno dimostrato chiaramente di essere incapaci di gestire il loro rapporto logorato da sei anni di litigi e incomprensioni, tanto che stavolta la rottura sembra assolutamente irrecuperabile.

Anche se Temptation Island, la trasmissione che li ha fatti conoscere al grande pubblico, è finita da un pezzo, il gossip non smette di occuparsi dei due ex e dei motivi che avrebbero potuto causare questa dolorosa rottura.

Se i diretti interessati, per il momento, hanno preferito non sbilanciarsi sui perché del loro addio, alcuni siti ipotizzano che possano essere state altre donne a scatenare la gelosia della romana e quindi a spingerla a lasciare il suo storico compagno.

E non sarebbe un’ipotesi neppure tanto campata in aria, se non altro perché, anche dopo la rottura, Selvaggia ha ripreso la sua lite social, già iniziata giorni fa, contro Desirée, la tentatrice che nel reality si sarebbe messa in mezzo tra i Lenticchi.

La bionda ha infatti rilasciato un’intervista in cui allude a qualcosa che, a suo dire, sarebbe scattato tra lei e il fidanzato (di Selvaggia) Francesco.

L’insinuazione non è andata giù a Selvaggia, che non le manda a dire e attraverso una Story su Instagram, ha messo sull’avviso Desirèe: “Ho letto l’intervista che ha fatto Desirèe quando ci sarà l’incontro sicuramente le dovrò dire tante cose ma per il momento “C’era qualcosa tra di voi”… Ti piacerebbe! In genere sono una tipa che insensibile il più delle volte ma di fronte a certe stronzate.. non ce la posso fare”.

Poi ci è andata giù ancora più pesantemente: “E ti do un consiglio: dire nelle storie ‘mandace tua madre a lavora’ non è bello. La gente mantiene famiglie facendo sacrifici enormi e il tuo spopolare sui soldi fa ancora più schifo. Sei una persona da non seguire, anzi da eclissare. La vita è tosta e difficile, siamo contenti per te che non lo sia. Ma rispetta chi lavora davvero, capra!”.

Naturalmente anche la bionda tentatrice ha replicato sempre tramite video, commentando con superiorità: “Questi non vedono l’ora di andare dalla De Filippi o dalla D’Urso a litigare. Ma andate al mare, fate sesso”.

Ma Desirée non è l’unica donna che ha portato scompiglio nella coppia: anche un like al Lato B di Simona Solimeno è stato in grado di portare nuovi litigi nella relazione tra Selvaggia e Francesco, ma la giovane non ha alcuna intenzione di prendersi la responsabilità della separazione tra i due.

E così al settimanale Spy ha chiarito: “Non sono colpevole di niente. Io e Francesco abbiamo un rapporto amichevole, nato all’interno del programma, ma non ci farei mai nulla. Non è proprio il mio tipo, è pure più bassino di me… Cos’è successo? Il giorno di Ferragosto sono venuti lui e Selvaggia in una discoteca a Castiglione della Pescaia, vicino a dove abito, così sono andata a trovarli: siamo stati tutti insieme, abbiamo parlato e ci siamo salutati con affetto. Due giorni dopo Selvaggia ha sbroccato perché Francesco mi ha lasciato questo famoso like su Instagram. Sicuramente loro hanno dei problemi di fondo che il programma ha amplificato. Entrambi poi mi hanno confermato questi loro continui problemi di gelosia, scagionandomi”.