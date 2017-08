Elisabetta Gregoraci va in America da sola

Come ogni estate, sono tantissimi i “misteri” che il gossip è chiamato a dirimere: quali saranno le coppie che scoppieranno? Quali amore dureranno il tempo di una stagione e quali invece si consolideranno con il ritorno in città? Quali baci saranno dati a favor di telecamera e quali invece non riusciranno ad essere scovati dai paparazzi?

In questa torrida estate 2017, il mistero più profondo è però uno solo: Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono ancora marito o moglie o sono veramente in crisi, come si mormora ormai da mesi?

Il gossip ci aveva visto giusto nel caso di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che, dopo tanto tergiversare, hanno ufficializzato una loro pausa di riflessione con un comunicato Ansa, ma qual è la verità sul ricco imprenditore e la conduttrice Rai?

Se nessuno dei due ammette nulla, quel che è certo è che non condividono foto assieme da mesi, ed hanno addirittura passato le vacanze con l’oceano tra loro.

La showgirl è infatti volata a Los Angeles dove frequenta un corso di recitazione e, nel tempo libero, si diverte in compagnia a Santa Monica mettendo in luce i suoi addominali scolpiti in spiaggia.

L’imprenditore invece è rimasto in Italia con Nathan Falco.

Secondo il settimanale “Chi” tra i due è calato il gelo, questa volta sul serio. Lo stesso settimanale nel numero in edicola fa sapere che l’imprenditore, contattato, sulla rottura ha cambiato tono e ha detto: “No, mi scusi, non me la sento di parlarne, questi sono fatti privati. Oggi è così”.

Se per molti anni Elisabetta è stata quasi un’ombra di Flavio Briatore, nel corso degli ultimi anni la bella modella si è disancorata da solo ruolo di “moglie di”, creandosi una propria identità professionale: sarà questo ad aver acuito la crisi tra loro?

Di certo c’è che anche lei, come il marito, rimane con la bocca cucita su tutta la faccenda e fa trapelare unicamente la passione appena nata per il surf e per gli Stati Uniti d’America.