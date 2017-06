Temptation Island, stasera la prima puntata dell’attesissimo show

L’attesa è finita: stasera, finalmente, andrà in onda la prima puntata di Temptation Island.

Come vi abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, non appena la notizia è stata resa nota, in gara ci sono sei coppie, ed una soltanto è nota al pubblico di Canale 5: si tratta di Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, coppia nata nello studio di Uomini e Donne, proprio nell’ultima edizione del programma.

Vi saranno poi Valeria e Alessio: lei un volto noto al pubblico del programma di Canale 5, fu corteggiatrice e poi scelta di un tronista. Ci sono anche Veronica e Antonio, lui ha dei figli avuti da una precedente relazione, lei deve capire se vuole davvero rischiare e immaginare un futuro con l’uomo che ama.

Metteranno alla prova il loro amore anche Sara e Nicola, lei la bella miss, lui il calciatore, coppia standard che però non riesce a trovare la propria strada e Ruben e Francesca, lui innamoratissimo, lei con qualche dubbio. L’ultima coppia è quella formata da Selvaggia e Francesco, anche lei volto noto al pubblico di Uomini e Donne.

Il confermatissimo conduttore Filippo Bisciglia ha svelato che questa quarta edizione sarà “scoppiettante”, ma per quest’anno le indiscrezioni e i rumors sono davvero pochi: la produzione infatti ha deciso di registrare le puntate quasi in concomitanza con la messa in onda, proprio per evitare spoiler, come accaduto negli anni precedenti.

Ad aumentare l’attesa è arrivato anche un criptico post di Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e nome importante della Fascino Pgt di Maria De Filippi. Nel messaggio, la Mennoia annuncia autentiche faville: “Nella stessa settimana e nello stesso luogo ho assistito a tre matrimoni felici e forse al dubbio di una sposa..a due mancati fallimenti in relazioni stanche… a molte bugie raccontate in silenzio, ad un’ipocrisia che dura da anni.. a troppe lacrime finte.. all’indecisione infinita, al dubbio come pretesto e a un paio di falò…champagne..Temptation Island lunedì 26 h 21.10 canale 5…”.