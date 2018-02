Il tetano è una malattia infettiva acuta non contagiosa causata dal batterio Clostridium tetani. Si tratta di un bacillo Gram-positivo che cresce solo in assenza di ossigeno (cioè è anaerobio), ed è presente in natura sia in forma vegetativa, sia sotto forma di spore.

Il germe in forma vegetativa produce una tossina, detta tetanospasmina, che è neurotossica e causa i sintomi clinici della malattia. Si tratta di una di una tossina estremamente potente, tanto che la quantità letale per un uomo è di circa 7 milionesimi di milligrammo.

Il batterio non invade i tessuti ma la tossina raggiunge attraverso il sangue e il sistema linfatico il sistema nervoso centrale, interferendo con il rilascio di neurotrasmettitori che regolano la muscolatura, causando contrazioni e spasmi diffusi.

La prevenzione della malattia si basa essenzialmente sulla vaccinazione, prevista in Italia per tutti i nuovi nati.

In Italia, infatti, la vaccinazione antitetanica è stata resa obbligatoria dal 1938 per i militari, dal 1963 (Legge del 5 marzo 1963, n. 292) per i bambini nel secondo anno di vita e per alcune categorie professionali considerate più esposte a rischio di infezione (lavoratori agricoli, allevatori di bestiame, ecc).

Dal 1968 la somministrazione è stata anticipata al primo anno di vita e il calendario vaccinale vigente prevede la somministrazione di tre dosi al terzo, quinto e dodicesimo mese di età. Una dose di richiamo (associata con le componenti contro la difterite e la pertosse – Dtap) viene eseguita nel sesto anno e un’altra a 14 anni (tetano, difterite a ridotto contenuto di anatossina e pertosse – Tdap).

Tetano, denunciati i genitori che non vaccinarono la figlia

La somministrazione di tre dosi di vaccinazione antitetanica conferisce una protezione molto elevata, con un’efficacia superiore al 95%.

Purtroppo non tutti i genitori, sconsideratamente, vaccinano i propri figli, mettendo a repentaglio persino la loro vita.

Ed è per questo che sono indagati con l’accusa di ‘lesioni personali colpose’, i genitori della bambina di 7 anni, ricoverata all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per aver contratto il tetano.

La querela per ‘lesioni personali colpose’ è in mano al procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo, che ha iscritto i genitori della bambina nel registro degli indagati. Pacileo ha disposto una consulenza tecnica per determinare la presenza di un nesso di causalità tra la mancata vaccinazione e la successiva ‘reazione patologica’ e per valutare le attuali condizioni della piccola.

Da quel che è emerso fin da subito, la piccola, nata nel 2010, non era stata vaccinata, mentre i genitori avrebbero dovuto vaccinarla come stabilito dal ministero della Salute.

Già in alcune dichiarazioni precedenti, i due genitori avevano detto di non aver vaccinato la bambina ed anche suo fratello perchè “si erano informati sui rischi delle vaccinazioni”. “Non siamo attivisti no vax – avevano sottolineato – e non vogliamo che la salute di nostra figlia venga strumentalizzata per la battaglia contro o a favore dei vaccini. Questa storia non c’entra nulla con i vaccini – aveva sostenuto il padre – e non voglio che mia figlia venga sfruttata per riaprire il dibattito. Su questo tema serve più informazione, non servono le polemiche. Io credo nella scienza. Non appena mia figlia è stata male l’abbiamo portata in ospedale”.

Ora entrambi i fratellini sono stati vaccinati in ospedale, ma l’incuria dei genitori ha portato, come visto, i magistrati ad iscriverli nel registro degli indagati.