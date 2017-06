By Federica Franco

The Halcyon-Hotel Halcyon la nuova serie tv in onda su Rai 1

Andrà in onda su Rai 1 una serie tv tutta nuova, The Halcyon: questa nuova fiction è ambientata durante la seconda guerra mondiale e ci porta all’interno di un hotel di lusso dove accadranno cose che somiglieranno molto alle soap dei nostri tempi.

Ci troveremo catapultati nella Londra della seconda guerra mondiale dove si consumeranno intrighi, passioni e amori impossibili.

Anticipazioni tv The Halcyon: in onda in estate

The Halcyon andrà in onda nei giorni caldi d’estate e sarà una serie tv molto bella e avvincente. I personaggi che avranno un ruolo importante saranno più o meno 20: tra i protagonisti troviamo Steven Mackintosh che sarà Richard Garland un general manager benestante, Priscilla ovvero Lady Hamilton, moglie di Lord Hamilton che arriverà in Hotel con la sua amante. Sarà il protagonista che figurerà dal primo giorno della serie tv. Insieme a lui figurerà anche un ricco americano.

La serie tv è stata girata tra Manchester, Londra e Liverpool, con alcune scene che verranno girate persino a Dublino. Gli episodi della prima stagione saranno in tutto 8 e non si sa ne ci sarà una seconda stagione.