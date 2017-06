Gemma Galgani e Marco Firpo sono inseparabili?

Prosegue a gonfie vele a quanto pare il rapporto amoroso tra Gemma Galgani e Marco Firpo: immortalati quasi ogni giorno felici e sorridenti pare siano divenuti inseparabili.

In una recente intervista al settimanale Novella 2000 la dama torinese è tornata a parlare della sua attuale storia d’amore dichiarando tra l’altro:

“Ora sono pazza di Marco, lui è una persona con cui sono in totale sintonia.Ammetto di non aver avuto subito la sensibilità per capire la sua purezza d’animo, forse sono stata leggera. Quando mi sono resa conto di essere stata troppo severa con lui, ho fatto di tutto per riavvicinarmi, per recuperare un rapporto sereno. E ora la cosa che voglio più di tutte è proteggere la nostra relazione”

Finalmente Gemma sembra aver definitivamente dimenticato Giorgio Manetti con cui aveva avuto una storia movimentata e terminata in malo modo, a favore del bel Marco che sembra davvero abbia rubato il cuore della Galgani.

Li rivedremo insieme a settembre in trasmissione o no?

Vedremo….