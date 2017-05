Trono Over: Barbara De Santi e la farsa di Marco e Gemma

Ennesima sfuriata sui social di Barbara De Santi nei confronti di Gemma Galgani.

Come ben ricorderete la De Santi aveva partecipato al Trono Over anni fa e a lei si era anche interessato Giorgio Manetti il quale, a più riprese, le aveva chiesto il numero di telefono.

Ma la De Santi non si era mai lasciata coinvolgere dal Manetti e aveva rifiutato le avances del corteggiatore, il quale dopo poco tempo aveva cominciato a frequentare proprio Gemma Galgani.

Tra le due donne non è mai corso buon sangue e più volte vi sono state reciproche accuse sui social anche se a dirla tutta è la De Santi che non perde occasione di attaccare la Galgani.

L’ultima affermazione della De Santi riguarda la presunta love story tra Marco e Gemma che a detta proprio di Barbara sarebbe tutta una montatura.

Ecco le sue parole : “Lei è una ‘non signora’ che vuole apparire per ciò che non è con frasi e comportamenti studiati a tavolino. La redazione non ci dà un copione, come molti potrebbero pensare; Gemma, però, è autrice di se stessa, si è creata un personaggio. E lo trova pure vincente, non accorgendosi che ovunque lei vada è derisa. Non se ne rende conto, ma è la persona più incoerente e bugiarda della storia di Uomini e Donne ”

Poi rincarando la dose ha accusato la Galgani e Marco di essere d’accordo nel portare avanti una farsa e che secondo lei come da copione a settembre Gemma tornerà in studio dicendo che la sua storia è terminata come era già accaduto con Giorgio.

Vedremo la Galgani come risponderà alle nuove illazioni della de santi anche se per ora a quanto pare la love story Marco Gemma pare proceda a gonfie vele.