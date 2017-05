By Redazione

Trono Over, Gemma Galgani: Vivo un sogno con Marco

Nei giorni scorsi la dama torinese, Gemma Galgani, ha rilasciato un intervista al settimanale Vero nella quale parla di sé ma soprattutto del suo nuovo amore, il bel Marco Firpo col quale pare abbia trovato la serenità dopo tanti mesi di amarezza e tristezza dovuti alla fine della sua storia col famoso Giorgio Manetti.

Ecco le parole di Gemma: “Accanto a Marco ho la libertà di essere me stessa. Sono io, senza finzioni, senza timore di mostrarmi per quella che sono“.

“Con Marco non mi sento mai sotto esame. Sono io, non ho paura dei suoi giudizi. Vivo un sogno, mi sento la protagonista di una favola. Gli occhi di Marco mi ricordano quelli del mio amato gatto che non c’è più”

Senza dubbio bellissime parole non c’e che dire tanto che Gemma racconta anche del suo incontro con l’anziana madre di Firpo la quale le ha dimostrato affetto e simpatia.

“È stato un incontro emozionante. La sua amorevolezza, la sua tenerezza nei miei confronti mi hanno colpito al cuore” ha dichiarato Gemma riguardo l’incontro con la madre di Marco.

Sperando che sia la volta buona per Gemma le auguriamo di poter vivere con serenità la sua storia col bel Marco.