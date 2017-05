By Angela Sorrentino

Uomini e Donne, Luca Onestini e Soleil sarebbero già in crisi

Se veramente tutte le indiscrezioni che stanno circolando in rete fossero confermate, questa sarebbe la coppia che ci ha messo meno a scoppiare, nella lunga storia di Uomini e Donne, nonostante in tutti questi anni di coppie ne sono scoppiate a decine, tra trono classico ed over.

Nelle scorse ore è andata in onda la scelta del tronista bolognese di Uomini e Donne Luca Onestini: grazie alle anticipazioni del programma, molti telespettatori erano già a conoscenza di quale fosse la corteggiatrice scelta da Luca, ma ugualmente la puntata della scelta di Luca ha fatto registrare un ascolto record stagionale, superando di gran lunga la scelta dell’altro tronista Marco Cartasegna.

Luca Onestini è andato contro tutto e tutti e ha scelto la bellissima Soleil Sorge: la maggior parte del pubblico, però, era convinta fino all’ultimo che il tronista avrebbe scelto Giulia Latini.

Tra i tanti che evidentemente si aspettavano una scelta diversa c’era evidentemente anche la madre dello stesso tronista: durante il momento della scelta il pubblico non ha potuto far a meno di notare la faccia della mamma di Luca che sembrava tutto tranne che contenta per il figlio.

Ed infatti la prima cosa che la mamma del tronista di Uomini e Donne ha detto alla neo fidanzata del figlio è stata: “Ti ha dato fiducia eh Sole? Adesso bisogna vedere di meritarsela”.

La frecciatina è stata mostrata subito dopo la scelta, ma Soleil non si è fatta prendere alla sprovvista e subito ha replicato: “Anche io a lui”.

Ma la mamma di Luca sferza il colpo finale: “Certo, ma io conosco lui quindi so che dà e so cosa ti puoi aspettare”.

Intanto, in queste ore arriva la notizia che Luca ha mantenuto ciò che aveva dichiarato durante la scelta, cioè che avrebbe voluto rimanere in contatto con le altre sue corteggiatrici. Ha infatti iniziato a seguire su Instagram sia Giulia che Cecilia: Soleil cosa ne penserà?

Ma soprattutto i due ragazzi sono ancora assieme?

Dopo la scelta, la coppia è stata seguita dalle telecamere di Uomini e Donne, e così molti fan hanno avuto la possibilità di incontrarli prima a Roma e poi a Imola.

Come riporta il sito Blastingnews, Luca e Soleil parlerebbero poco tra di loro, avrebbero costantemente i musi lunghi e sembrerebbero due estranei: che la neocoppia sia già in crisi?