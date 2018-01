Un posto al sole si colora di nuove ed emozionanti storie: perciò tutti sintonizzati su Rai 3 alle 20:40 per goderci un’altra settimana in compagnia dei personaggi che popolano Palazzo Palladini che come ben sapete si trova a Posillipo, nella bella località napoletana.

Un posto al sole trame settimanali dal 22 al 26 gennaio 2018

Mentre tutti sono in pensiero per Bianca e Sofia, ancora nelle mani dei rapitori, Franco escogita un piano per salvaguardare le loro vite. Nel frattempo le conversazioni telefoniche con l’editor giocano a Silvia un curioso scherzo. E’ il giorno del riscatto per la liberazione di Bianca e Sofia.

Nell’ansia generale, Giulia si appresta al difficile compito della consegna del denaro, ma non tutto fila liscio. Nel frattempo Marina va in escandescenza per un articolo che sminuisce le sue capacità imprenditoriali. Bianca tornata in libertà c0n l’amica, riabbraccia finalmente i loro genitori, ma la questione del rapimento è chiusa.

Filippo accetta di investire in borsa i soldi di Otello, ma realizza ben presto che è più impegnativo gestire l’ansia dell’amico. Patrizio tenta un riavvicinamento con Rossella. Mentre Bianca e Sofia fanno ritorno a casa Franco si mette sulle tracce di Salvo. Patrizio, sempre in cerca di lavoro, è preso dallo sconforto . Vittorio intravede la possibilità di stringere i rapporti con Anita.

Vittorio è sempre più preso sentimentalmente di Anita e le propone di lavorare al Vulcano per Patrizio. Dopo essersi riavvicinati ad Angela nei drammatici giorni del rapimento Franco rivede Luisa.

Come avrete letto questa settimana nella soap Un posto al sole made in Italy, il sequestro di Bianca tiene alta la tensione. Franco e la squadra di Giovanna tentano di impedire il peggio. Sempre sulla cresta dell’onda e sempre più avvincenti le storie che quotidianamente coinvolgono i vari personaggi della soap.

