Una vita trame dal 29 al 2 febbraio 2018

Una vita si colora sempre più di trame a tratti piene di mistero che lasciano i telespettatori in suspense. Nuove avventure accadranno ad Acacias e smuoveranno le vite di molti personaggi. Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate.

Anticipazioni Una vita dal 29 al 2 febbraio 2018 in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5

Simon supera il periodo di prova per il posto do maggiordomo e il colonnello chiede che gli venga assegnata una stanza in soffitta, insieme al resto del personale di servizio. Quando il ragazzo viene presentato alle domestiche, Lolita rimane piacevolmente sorpresa. Celia chiede a Trini di non prendere provvedimenti contro Huertas, perché ha già un piano per disfarsi di lei.

Durante una cena in casa sua, Cayetana ha una crisi davanti alle sue ospiti, che in seguito non mancano di spettegolare sul suo stato mentale. Celia si mostra remissiva con Felipe, convincendolo di aver accettato la sua relazione con Huertas. In realtà sembra che stia architettando qualcosa. Trini racconta a Ramon della tresca fra Huertas e Felipe, e gli chiede di cacciare la domestica ma lui le ordina di non immischiarsi.

Elvira la figlia del colonnello arriva ad Acacias e scopre che Simon, il giovane che l’aveva aiutato al ballo, e il maggiordomo del padre. Pablo è pronto a fuggire dal commissariato con la complicità di Mauro, che gli chiede anche di colpirlo in testa per rendere tutto più credibile.

Fernando riesce a trovare dei benefattori che copriranno le spese per la costruzione della nuova ala del collegio. Ursula è costretta a farsi da parte e a rinunciare alla presidenza del Patronato. Pablo e Leonor sono braccati dalle guardie: la giovane propone al marito di continuare ognuno per conto suo per avere più possibilità.

Celia incontra Huertas per strada e le offre dei soldi per convincerla a lasciare per sempre Calle Acacias e Felipe. La domestica rifiuta e umilia Celia accusandola di non essere stata nemmeno in grado di dargli un figlio. Celia disperata viene colta da un malore, ma un misterioso giovane corre in suo aiuto. Simon chiuso in camera sua, apre una scatola di legno piena di immagini sacre che raffigurano San Simone.