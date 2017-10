Una vita trame settimanali dal 30 al 3 novembre 2017

Una vita trame settimanali dal 30 ottobre al 3 novembre 2017.

Mauro cerca di vedere Teresa ma viene sorpresa e allontanata. Tramite Humildad riesce però a far avere alla donna un biglietto in cui la informa che forse Cayetana la sta avvelenando. Casilda si rifugia in soffitta e, nonostante Martin cerchi di spiegarsi lei non lo vuole vedere.

Cayetana contatta un luminare il dottor Arana per curare Teresa. Servante si offende perché Victor e Juliana si rifiutano di ospitare in pasticceria un concerto. Per vendicarsi suona per strada scatenando la collera di tutto il quartiere. Il dottor Arana riesce a stabilizzare Teresa che però non vuole prendere le medicine di Cayetana. Martin accusa Enriqueta di avere rovinato il suo matrimonio. Le signore di Acacias scoprono Rosina e Liberto in atteggiamenti intimi e Rosina finge di svenire per sviare i sospetti

Huertas e Felipe si baciano e Lolita li vede. Hernando soffre per la perdita del bambino. Fe ripensa a sua sorella e non può trattenere le lacrime. Mauricio se ne accorge e si insospettisce. Allora Francisca esorta la giovane domestica a tornare a sorridere e a comportarsi come sempre, altrimenti sarà costretta a licenziarla.