Uomini e donne, Andrea cerca un chiarimento con Teresa Langella

Doveva essere una serata da sogno: il castello c’era, come anche la principessa col suo abito luccicante e decine di ospiti ad attendere il primo incontro tra i due innamorati pronti a giurarsi amore, ma il lieto fine purtroppo non c’è stato.

Come tutta Italia ha potuto vedere nella prima scelta serale del trono classico di Uomini e Donne, Teresa Langella, tra gli ultimi due corteggiatori rimasti in gara fino all’ultimo, ha scelto Andrea Dal Corso ma questo, inaspettatamente, gli ha detto no.

Dopo abbracci passionali e promesse sussurrate, il giovane si è sentito troppo sotto pressione ed ha preferito allontanarsi senza neppure dir di no alla sua bella vis a vis.

Inutile raccontare quanto la tronista sia rimasta delusa e ferita da un tale comportamento, preferendo tagliare del tutto i ponti e rifiutando di incontrare il giovane che aveva chiesto di parlare in privato con lei.

Ora che qualche giorno è passato e la rabbia è un po’ sbollita, si spera, Andrea è riapparso sui social, chiedendo a Teresa la possibilità di un ultimo chiarimento.

“Nonostante la poca voglia di replicare dinanzi a tutta questa cattiveria gratuita nei miei confronti, sento il bisogno di chiarire in prima analisi con Teresa. Voglio dirti che non mi è stato possibile in alcun modo interfacciarmi con te dopo la scelta.

Le regole del programma purtroppo non lo prevedevano. Mi è stata data soltanto la possibilità, su mia richiesta e in via del tutto eccezionale, di vedere tuo padre.

Probabilmente gli stessi presenti non erano al corrente delle regole del programma cui loro stessi stavano partecipando.

Non ho alcuna intenzione di spiegare qui le mie emozioni e le motivazioni che mi hanno spinto a prendere una decisione così importante per la vita di entrambi.

Sarò ben felice di farlo guardandoti negli occhi e spero mi darai questa possibilità”, ha scritto in una storia su Instagram.

Teresa accetterà? Saranno come di consueto i prossimi gossip a rivelarcelo.