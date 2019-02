Serena Rossi, proposta di matrimonio in diretta televisiva

Questo periodo è di quelli particolarmente felici per l’attrice Serena Rossi.

Per tanti, infatti, la sua interpretazione di Mia Martini nel film tv “Io sono Mia” è stata a dir poco magistrale, riscuotendo consensi unanimi e consacrandola come una delle più brave attrici contemporanee.

Ma per Serena anche la vita sentimentale le sorride: ospite a Domenica In, per parlare della sua vita e del successo riscosso con la sua ultima fatica cinematografica, ha infatti ricevuto in diretta una proposta di matrimonio.

Nello specifico, l’attrice e cantante ha ricevuto una telefonata da Davide Devenuto, suo compagno da anni con cui ha anche un bambino. L’uomo, incalzato da Mara Venier, ha inaspettatamente dichiarato di essere pronto a sposare la sua fidanzata: una dichiarazione che ha lasciato di stucco tutto il pubblico ma anche la sua stessa compagna.

“Ma davvero”, ha risposto incredula lei, con gli occhi velati da lacrime di commozione.

Mara naturalmente si è offerta di aiutare ad organizzare le nozze: non resta quindi che fissare la data!