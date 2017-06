Uomini e Donne, Giulia de Lellis e Andrea Damante più innamorati che mai

Le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne si sono ormai concluse, e quindi prima di settembre non potremo avere troppe news riguardo i protagonisti dei troni over e classico, ma per fortuna ci sono i vecchi protagonisti del programma Mediaset che, mentre cercano di trovare un loro posticino nel dorato mondo dello spettacolo, sono protagonisti di gossip ed indiscrezioni.

In queste ore si parla tanto, sul web e sui social, di Andrea Damante e Giulia De Lellis, coppia formatasi proprio a Uomini e Donne, anche se sono protagonisti per motivi differenti.

Andrea Damante è il sogno di molte ragazze, col suo fisico possente e i suoi lineamenti che qualcuna ha osato definire perfetti, ma sembra che per raggiungere questa “perfezione” abbia dovuto ricorrere a qualche aiutino.

Una pagina Instagram ha infatti pubblicato una foto di Andrea prima e dopo, con l’aggiunta di una didascalia che dice: “Un ritocchino al naso ed uno alle labbra e il successo è assicurato”.

Giulia invece, che da poco si è scoperta una youtuber, ora non ha più una sua personale linea di costumi. I bikini realizzati dalla bellissima fidanzata di Andrea Damante erano piaciuti davvero a tutti, ma purtroppo è però sorto qualche problema.

A quanto pare, la ragazza ha chiuso la collaborazione con Waikiki Beachwear: al momento non sappiamo cosa sia successo, ma è stata la diretta interessata ad informare i suoi followers attraverso un Instagram Stories.

“Allora ragazzi buongiorno a tutti. Purtroppo oggi devo darvi una brutta notizia. Purtroppo per svariate problematiche che eviterò di elencarvi in questo momento, vi dico semplicemente che io non ho più una mia collezione di costumi. Quindi anche se magari continuerete a vedere o leggere chissà cosa, anche se non penso, non pensate più di acquistare i miei costumi perché in realtà non sono più i miei costumi”, ha scritto.

Nonostante qualche critica e qualche problemino professionale, l’unica cosa certa è che i due sono più innamorati che mai, dopo un anno insieme.

Giulia nelle ultime interviste ha più volte spiegato che per lei Andrea è oggi un punto di riferimento, l’ha aiutata a crescere, la aiuta nel lavoro ed è il suo migliore amico.

Anche Andrea ha solo belle parole per la sua Giulia, la donna della sua vita, la mamma dei suoi figli.