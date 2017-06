Vanessa Incontrada nuovamente vittima di body shaming sui social

In termini di ascolti, per la prima delle due serate dei Wind Music Awards su RaiUno, c’è stato un ottimo risultato: il consueto appuntamento musical-televisivo all’Arena di Verona, ha ottenuto 5,1 milioni di spettatori e uno share del 23,9%.

Durante la serata non sono mancati momenti imbarazzanti come l’esibizione in playback, e per di più sbagliata, di Gianni Morandi e Fabio Rovazzi, e diversi problemi di audio, ma di sicuro punto fermo sono stati la coppia alla conduzione, Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Solare, allegra, positiva, la conduttrice-attrice italospagnola ha dimostrato ancora una volta il suo valore e non si capisce davvero perché non abbia un programma televisivo e perché le si continuino a preferire, sul piccolo schermo, altre colleghe anche evidentemente meno talentuose.

Eppure, anziché per il suo talento, la bellissima attrice è stata bersagliata per le sue forme, che a detta di molti sono più arrotondate rispetto al passato.

Come accaduto nei giorni scorsi con Rihanna, in buona sostanza la Incontrada è stata accusata di essere “grassa”, come se il peso dovesse essere a tutti i costi un demerito.

‘Ma la Incontrada come fa ad avere il sedere così alto?’, ‘Ma Vanessa Incontrada che minchia di c*** ha? fra poco esplode…. Datele un pantalone subito!!!’, ‘Ma il c*lo della Incontrada?’ ‘Vanessa Incontrada magna de meno’: questi solo alcuni dei tanti tweet critici contro Vanessa.

Per fortuna, anche stavolta, come accaduto per Rihanna, sono stati in tanti a mobilitarsi e a prendere le sue difese, condannando il body shaming.

La prima è stata Selvaggia Lucarelli, che da tempo si batte contro la ‘violenza del web’, che ha direttamente apostrofato su Facebook l’autore di molti volgari sberleffi rivolti alla Incontrada: “Ciao Manuel, spero che passare la serata su Twitter a bullizzare la Incontrada per il suo peso utilizzando tutti gli hashtag giusti per essere certo di essere letto da LEI e da noi, ti farà sentire una persona migliore. Nel frattempo posso garantirti tre cose: 1) questi tweet non faranno di te una webstar 2) questi tweet saranno stati letti dalla diretta interessata e di sicuro non faranno di lei una persona più felice. 3) tu non sarai mai figo come la Incontrada neppure con 20 chili di meno e gli addominali di Ryan Gosling”.

Non è la prima volta che Vanessa viene attaccata per il suo fisico, ma fortunatamente ha sempre risposto con la solarità e la positività che la contraddistinguono, e noi non possiamo che essere dalla sua parte.