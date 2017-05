Vasco Rossi, il suo concerto a Modena ha strappato un record mondiale

Che fosse l’evento dell’anno era certo già da quando c’è stato l’annuncio ufficiale, ma che addirittura riuscisse a raggiungere un traguardo del genere francamente era difficile anche pensarlo: con un totale di 220.000 biglietti venduti, che segnano un nuovo record mondiale per una sola data, è tutto esaurito per il concerto di Vasco Rossi al Modena Park del prossimo 1 luglio.

Vasco è riuscito ad aggiudicarsi il record mondiale per numero di biglietti venduti per un concerto di un singolo artista battendo quello precedente detenuto dallo storico “nemico” Luciano Ligabue che nell’evento di Campovolo, all’aeroporto di Reggio Emilia, del 2005 aveva chiamato a raccolta ben 165 mila fan.

Già da qualche giorno il record era nell’aria, ma per avere la conferma si è dovuto attendere il 23 maggio quando sono stati messi a disposizione altri biglietti, tutti esauriti.

Naturalmente, dopo l’attentato di Manchester, questo evento diventa ancor più un “osservato speciale”, con un ampio spiegamento di forze per garantire massima sicurezza: ci sarà un’ unica sala operativa a cui fare riferimento, un migliaio di divise schierate, robusti blocchi stradali a proteggere un’ampia zona da sfondamenti di auto o camion di kamikaze, controlli agli accessi oltre a, non meno importanti, squadre di volontari sul campo e una cinquantina di nuove telecamere nel parco.

E incredibilmente pare che persino gli esami di maturità potrebbero essere a rischio: il problema non è per gli scritti, previsti per il 21 e 22 giugno con la terza prova al 26, ma per quelli orali che ogni scuola li programma secondo un calendario interno.

Alcune scuole si trovano nella cosiddetta “zona rossa”, attorno al Modena Park, e quindi il primo luglio, giorno dell’evento, potrebbero verificarsi delle difficoltà per studenti e presidenti di commissione a raggiungere gli istituti scolastici con i mezzi pubblici o privati.