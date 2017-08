Vittorio Sgarbi, l’orribile cicatrice sul braccio è reale

By Angela Sorrentino

Nelle prime ore tutti erano stati pronti a scommettere che fosse uno scherzo: una cicatrice così orripilante sembrava più frutto di uno di quei trucchi scenici che si usano al cinema o a teatro piuttosto che il segno di un reale intervento, ed invece, purtroppo per il suo protagonista, è tutta realtà, probabilmente anche molto dolorosa aggiungiamo noi.

Una foto pubblicata sui canali social di Vittorio Sgarbi ha fatto preoccupare migliaia di fan sulle condizioni di salute del critico d’arte: nello scatto Sgarbi è steso su un letto d’ospedale mostrando sul braccio sinistro una lunga e vistosa cicatrice.

Come didascalia Sgarbi ha scritto: «100% cucito a mano», un messaggio ironico che forse ha avuto l’intento di smorzare la crudezza della foto che ha incuriosito tutti gli utenti.

Alcuni si sono quindi chiesti che cosa gli fosse successo e se l’immagine fosse vera e nelle ore successive è stato svelato l’arcano.

“E’ un fake, si vede da lontano… una sutura così la facevano nell’Ottocento”, dice uno. “Chi ti ha cucito, Victor Frankenstein?”, si chiede un altro.

Sgarbi, tramite il suo ufficio stampa, ha confermato l’assoluta veridicità della ferita, spiegandone l’origine dovuta ad un intervento cui si è sottoposto diversi giorni fa: “La ferita fa riferimento ad un intervento al braccio che ha subito due settimane fa all’ospedale di Cattolica. Sono i punti di sutura di un’operazione che è servita a reinstallare una protesi installata a seguito dell’incidente in auto che aveva avuto alcuni anni fa. Si capisce che la foto è molto cruda e che possa ingenerare il dubbio di non autenticità, ma è vera. I punti verranno tolti domani a Cattolica”.

Inoltre dall’entourage di Sgarbi arriva anche una precisazione in merito a tutte le immagini pubblicate dall’account Facebook (negli ultimi giorni anche quello Instagram): “Mai sono state pubblicate foto non autentiche, sebbene Vittorio faccia molte provocazioni sui social. Anche quella in cui era sul divano, nudo, era una foto autentica”.